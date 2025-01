Diagnosi complessa e terapie individuali 

«I disordini del movimento sono un gruppo di condizioni patologiche, in ambito neurologico, caratterizzate da anomalie dei movimenti del corpo che possono essere eccessivi, ridotti, involontari o fuori del controllo della volontà e sono causati da disfunzioni del Sistema Nervoso Centrale, in particolare dei circuiti cerebrali coinvolti nel controllo e nella coordinazione dei movimenti», spiega Roberta Ravenni, direttore dell'Unità operativa di Neurologia del Mater Olbia Hospital: «La diagnosi per questi disturbi richiede un’approfondita valutazione clinica neurologica e può avvalersi di esami strumentali, lo studio neurofisiologico e i test genetici, oltre a esami ematici mirati, a seconda del sospetto clinico».

«Al Mater Olbia Hospital offriamo un approccio multidisciplinare, che coinvolge neurologi, neurochirurghi, fisioterapisti, logopedisti e neuropsicologi, per garantire una gestione personalizzata», evidenzia la specialista: «Il trattamento può comprendere terapie farmacologiche specifiche, riabilitazione motoria, stimolazione cerebrale profonda per alcune forme resistenti ai farmaci, fino a interventi sulla dieta o modifiche dello stile di vita. In casi selezionati, si ricorre a terapie sperimentali o innovative, incluse nuove strategie farmacologiche e genetiche. Di particolare rilievo si è dimostrata appunto la genetica, soprattutto per disturbi come le distonie ereditarie, la malattia di Parkinson a esordio precoce e alcune forme di atassia».

«Un altro importante servizio», aggiunge Ravenni, «è il trattamento con tossina botulinica, una terapia essenziale per la gestione di distonie focali, spasticità e altri disturbi del movimento ipercinetici; mentre per quanto riguarda il Parkinson possiamo garantire, nei casi selezionati e che rispondono alle caratteristiche cliniche indicate dalle Linee guida internazionali, trattamenti personalizzati per ciascun paziente».

«In futuro», afferma la dottoressa, «l’obiettivo è ampliare ulteriormente le opzioni terapeutiche, introducendo terapie avanzate come la “Deep Brain Stimulation”, la somministrazione di Levodopa intraduodenale e sottocutanea. Queste tecniche, già utilizzate in molti centri specializzati, rappresentano una speranza concreta per i pazienti con disturbi del movimento più complessi, come il Parkinson avanzato e alcune forme di distonia, migliorando notevolmente il controllo dei sintomi e la qualità della vita dei pazienti».