Diagnosi clinica ma anche strumentale 

Quali rischi neurologici?

Le complicanze neurologiche, per il 10% dei casi, sono dovute a vasculite cerebrale, aumento della permeabilità vascolare, forte risposta neuro infiammatoria. Tra i sintomi principali: cefalea, sonnolenza, delirio o forte irritabilità, sino a meningoencefalite, encefalite acuta disseminata (ADEM), ictus ischemico o emorragico, deficit dei nervi cranici, atassia, ipoacusia, paresi degli arti inferiori e stato di coma nei casi più gravi. La diagnosi è clinica (morso di zecca, presenza di escara “tasche noir”, febbre) e strumentale (rachicentesi, RM dell’encefalo) e la terapia è a base di antibiotici. (Matteo Cabras)