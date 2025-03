Diagnosi basata su test di laboratorio 

Come si fa la diagnosi?

Si basa su test di laboratorio eseguiti su materiale biologico prelevato dalle vie respiratorie. I campioni sono prelevati mediante tamponi nasofaringei e orofaringei: si ricerca il materiale genetico del virus nella gola e nel naso. Nelle forme più gravi, con complicanze polmonari, si prelevano le secrezioni respiratorie più profonde. Gli esami strumentali, quali radiografie del torace, tomografia computerizzata ed ecografia polmonare non sono specifici per la diagnosi, in quanto non differenziano da altre forme virali, ma sono utili nel paziente ospedalizzato per valutare la gravità della malattia e per la gestione delle complicanze.