Diadema in porto, assalto alla città 

Dopo la prima di maggio nella tarda mattinata di ieri la “Costa Diadema”, 306 metri di lunghezza su cinque piani con a bordo 1.270 membri d’equipaggio e 3.800 croceristi, è attraccata per la seconda volta nel 2023 al porto industriale Oristano-Santa Giusta.

Ad accoglierla un caldo sole ancora estivo rinfrescato dal maestralino che metteva le ali ai dépliant omaggiati dal Comune di Oristano e dalla Fondazione con le ragazze e i ragazzi in costume. «Tutto perfetto, grazie alla Forze dell’ordine, alla Capitaneria di porto, alla Fondazione Oristano. Grazie a Costa Crociere e all’Autorità di sistema portuale con il suo presidente Massimo Deiana che hanno scommesso su Oristano. Una scommessa vinta che continuerà», assicura Luca Faedda, assessore al turismo del Comune di Oristano.

L’arrivo

Lo show di maggio con l’offerta allo sbarco dei dolci, vini e altri prodotti tipici della provincia ha lasciato il posto all’attenzione verso i turisti e alla programmazione dei tour per far conoscere, seppure nei tempi ristretti dalla visita (dalle 13 alle 19), una piccola parte della provincia. «Il mare sardo lo conosciamo mentre non siamo mai stati a Oristano. Questa è l’occasione per visitarla, il tempo tra l’altro è splendido ma da quel che abbiamo saputo qui non è una novità», sorridono marito e moglie di Savona.

L’immagine

«L’interesse per il turismo crocieristico è importante non tanto per quel che può nell’immediato, in poche ore non ci può essere un gran ritorno, ma per l’immagine che si riesce a dare nel mondo. Parliamo di quasi quattromila persone provenienti da tutte le parti. Abbiamo iniziato un percorso che mi auguro possa ampliarsi, le premesse ci sono tutte», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna.

Le mete preferite: il Sinis, Cabras con i Giganti, Santa Cristina di Paulilatino, il nuraghe Losa di Abbasanta, Torregrande per un tuffo nell’acqua più blu e un gelato.

Tour in città

In testa la città. Diciotto pullman hanno fatto la spola per soddisfare le richieste dei turisti che chiedevano di visitare la città. Un pienone mai visto.

Maggioranza italiani ma anche francesi, spagnoli e tedeschi incuriositi dalle vetrine e rapiti dagli squarci di bellezza che esalta la città quando il sole illumina le piazze, i balconi e le chiese: piazza Eleonora, via Dritta, via Garibaldi, piazza Roma e tutto il centro storico.

Buona l’affluenza allo stand di “Mediterranea” la mostra dell’artigianato curata dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano. Buona dunque anche la seconda, aspettando la terza e tante altre “Diadema”.

