Diadema, festa e affari per la città 

Ottima la prima, «non succede così dovunque» ha puntualizzato il comandante della “Costa Diadema”, la corazzata vacanziera di 306 metri su cinque piani con 1.270 membri d’equipaggio. Tremilacinquecento turisti, un paese. Tanto è stata calorosa e contagiosa l’ospitalità messa in campo dall’amministrazione comunale e dal suo braccio operativo Fondazione Oristano, contornata da ragazze in costume che distribuivano sorrisi e dolci, balli e suoni tipici, che il comandante Antonio Tateo tra un giro di confezioni di vernaccia, maschere della Sartiglia, crest e ogni genere promozional-turistico ha annunciato che «Oristano verrà messa nel giro normale delle nostre turnazioni».

L’entusiasmo

Con Costa crociere a settembre si festeggerà il bis e «già questo è un grande risultato che avrà un ritorno turistico importante sia in termini di arrivi che di presenze. Per Oristano è un record storico, l’approdo di ieri mattina al porto industriale inaugura una nuova stagione di sviluppo crocieristico per il porto di Oristano- Santa Giusta» commentano felici il sindaco Massimiliano Sanna e il vice Luca Faedda. Non meno entusiasta il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana: «L’approdo odierno è da considerarsi un test che ripeteremo con lo stesso entusiasmo a settembre. Visti i risultati positivi dal punto di vista della ricettività del porto e dei servizi tecnici nautici presenti – sostiene – sia per l’accoglienza impeccabile del territorio che ha dato prova di enorme sensibilità verso questa scommessa; ci presenteremo alla compagnia Costa Crociere con un bel curriculum per candidare finalmente Oristano-Santa Giusta a scalo crocieristico di riferimento per il Mediterraneo Occidentale».

Il pienone

La controprova del giudizio positivo degli addetti, è arrivato dai 3mila e 500 croceristi che alle 13.30 sotto un sole quasi estivo, appena mezz’ora dopo l’attracco hanno preso posto nei pullman per visitare il nuraghe Losa di Abbasanta e il pozzo sacro di Santa Cristina di Paulilatino ma anche per visitare il bel mare oristanese. Cinquecento hanno occupato la spiaggia di Torregrande, altrettanti Is Arutas, San Giovanni e il Sinis. Un migliaio ha scelto la città, piazza Roma e Eleonora, via Dritta, via De Castro e le stradine del centro storico. Un pienone mai visto. Turisti in maggioranza italiani ma anche tanti francesi, spagnoli e tedeschi incuriositi dalle vetrine che i commercianti hanno ben sistemato, rapiti dagli squarci di bellezza che la città offre quando il sole illumina piazze, balconi e chiese. In via Tirso ancora balli e altri canti, dolci e vernaccia. «Che dolci di mandorla favolosi e che bel sole avete in questa terra» ha commentato una signora della Brianza. «Un’accoglienza fantastica, per noi sarà un arrivederci perché ci siamo resi conto che Oristano può offrire tutto quello che i crocieristi si aspettano», ribadisce il comandante Tateo.