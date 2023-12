Diabetologia trasloca dal Brotzu al Binaghi: prenotazioni spostate  

Dal primo gennaio il Centro diabetologico del presidio San Michele dell’Arnas Brotzu si trasferisce all’ospedale Binaghi, che fa capo all’Asl 8 Cagliari. Lo spostamento è inserito in un percorso di potenziamento del servizio: non subirà tagli né riduzioni e avrà personale medico e infermieristico adeguato. Il diabete in Sardegna è estremamente diffuso: si stimano circa 120-130 mila pazienti, gli ultimi dieci anni sono in costante crescita.

Al trasferimento della Diabetologia al Binaghi è contraria la Rete sarda difesa sanità pubblica: «La Sardegna», dice la leader Claudia Zuncheddu, «necessita di riforme che agevolino i diabetici e non di chiusure dei reparti ospedalieri di riferimento. Il diabete è una malattia con costi sociali altissimi e chiudere il reparto significa mancanza di attenzione e di capacità di rispondere in modo appropriato da parte delle istituzioni

Il diabete non è un’unica entità patologica, ma si presenta sotto diverse forme di cui, a livello globale, il più rappresentato è il diabete di tipo 2, con oltre l’80 per cento dei casi. L’Isola ha il primato negativo anche nel caso del diabete di tipo 1, con un’incidenza quattro volte superiore rispetto alle altre regioni e paragonabile a quella nord europea, quindi tra le più alte al mondo. «Con il trasferimento non verranno meno le cure alle persone diabetiche», commenta la direttrice generale dell’Arnas Brotzu, Agnese Foddis.

I pazienti che hanno prenotato la visita per il 2024 devono recarsi al Binaghi. Maggiori informazioni ai seguenti numeri telefonici del servizio di Diabetologia: responsabile 070.6095798, accettazione 070.6095795. Si può inviare una mail all’indirizzo urpcagliari@aslcagliari.it.

