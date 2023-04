«Diabetologia, scelta da difendere» 

Il trasferimento della Diabetologia dal Brotzu ai locali di via Bizet non piace al sindacato Usb Sanità che per oggi ha annunciato un presidio di protesta davanti all’ospedale cagliaritano.

Polemiche alle quali il sindaco Graziano Milia replica confermando la volontà della sua Giunta di ospitare in città l’importante presidio sanitario, tanto da aver deciso di concedere in comodato d’uso gratuito per vent’anni alla Asl i locali che un tempo ospitavano l’ufficio per l’impiego. Ma non solo. Il primo cittadino va oltre e sposa anche l’appello lanciato dai vertici della Uil e rivolto alle istituzioni - Asl e Regione in primis - sulla necessità di «un potenziamento dei servizi socio sanitari in città perché il territorio e i quartesi meritano più attenzione».

L’appello della Uil

Un fronte comune per potenziare la mappa della sanità quartese. «C’è l’esigenza di aumentare il numero delle prestazioni per le quali si rilevano lunghe liste d’attesa, con enormi disagi soprattutto per gli anziani», spiega il segretario territoriale della Uil Guido Sarritzu. «Riteniamo prioritario garantire la centralità del cittadino attraverso l'erogazione delle prestazioni sanitarie adeguate, ed eliminando le liste d’attesa che costringono gli utenti a rivolgersi al privato, oppure, come spesso capita, a rinunciare alle cure perché non in grado di sostenere le spese. La città merita una maggiore attenzione da parte della Regione e della stessa Asl», sottolinea Sarritzu che chiede un «potenziamento dei servizi in una visione che non può essere ‘cagliaricentrica’. Altra nota dolente è la riduzione dell'attività della medicina legale, e delle commissioni per l’accertamento delle invalidità civili che, in città sono passate da tre a due. Così come riteniamo urgente risolvere al più presto l’annoso problema legato alla riapertura del Serd nei nuovi locali».

L’ipotesi ospedale