«Diabetologia, pronti a rivolgerci alla Procura» 

Al Brotzu soffia di nuovo il vento della protesta. «Dopo la contestata chiusura della Diabetologia del più importante ospedale della Sardegna, dal primo gennaio la situazione per i pazienti diabetici è sempre più drammatica», denuncia in una nota l’Usb Sanità. «Nonostante le nostre reiterate richieste inviate alla direzione generale, a oggi non è stata conclusa nessuna convenzione allo scopo di dare risposte certe ai pazienti diabetici e nessun ambulatorio Diabetologico può essere aperto senza i medici», afferma Gianfranco Angioni componente dell'esecutivo nazionale Usb Sanità. «Troviamo aberrante che per cercare di riparare al disastro ampiamente annunciato, da parte della Asl subentrante vengano predisposti ordini di servizio illegittimi nella forma e nel contenuto. È irragionevole che si possa imporre ai medici del Brotzu trasferiti al Binaghi di farsi carico delle consulenze dell'Arnas». Il sindacalista annuncia battaglia. «Usb Sanità continuerà a lottare affinché all'interno del Brotzu si riconquisti questa importantissima branca specialistica e si riallinei un percorso sanitario virtuoso. A tutela di pazienti e operatori abbiamo già messo in moto i nostri legali al fine di valutare l'opportunità di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per analizzare se quanto imposto a livello regionale, senza soluzione alternativa, sia stato portato avanti con legittimità. Chiederemo inoltre di ravvisare nelle eventualità tutte le responsabilità e poterle perseguire».

RIPRODUZIONE RISERVATA