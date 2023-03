Diabetologia dal Brotzu in città? L’Usb: «Pronti alle barricate» 

L’ipotesi di trasferimento in città della Diabetologia dall’Arnas Brotzu non piace all’Usb Sanità che si dice pronta alla mobilitazione. «Un altro duro colpo a discapito dei pazienti diabetici che viene demandato dagli indirizzi regionali», scrive in una nota il sindacato.

«Ormai è scritto nero su bianco sull'atto aziendale del Arnas Brotzu, la struttura della Diabetologia transita alla Asl di Cagliari ed è verosimile che la struttura venga inserita nel nuovo ambulatorio che dovrà essere aperto a Quartu». Gianfranco Angioni, responsabile regionale Usb Sanità, annuncia che il sindacato è pronto «a fare le barricate e mettere in atto varie forme di protesta». Perché «riteniamo inaccettabile quanto sta avvenendo senza il coinvolgimento delle diverse professionalità che operano all'interno del servizio del Brotzu, tanto meno possiamo tollerare che si possa complicare ancora di più la salute e la vita dei pazienti diabetici». E conclude: «Sarebbe veramente impensabile poter gestire a Quartu le varie complicanze diabetologiche, considerato che le attività della gestione del paziente diabetico sono svolte in collaborazione delle unità operative dell'Arnas Brotzu».

