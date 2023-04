«Diabetologia, col trasferimento servizio potenziato» 

«Il nuovo assetto non comporterà la mera chiusura di un servizio ospedaliero, da una parte, a fronte della migrazione dei pazienti, dall’altra», aggiunge l’assessore. «Non si sta operando un taglio o una riduzione. Il trasferimento della diabetologia comporterà un potenziamento del servizio in una struttura con personale medico e infermieristico adeguati ai volumi richiesti in quello che diverrà un punto di riferimento per i pazienti in una logica di area metropolitana».

Dopo la protesta dei sindacati, contrari al trasloco negli ambulatori di Quartu del centro che assiste oltre 5mila persone, l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria prova a spegnere le polemiche. «Applichiamo un modello moderno e sostenibile che assegna alla sanità territoriale l’importante compito di gestire le cronicità, indicando invece l’ospedale come luogo di cura delle fasi acute della malattia», chiarisce Doria. «Le tante persone affette dal diabete continueranno ad avere nell’ospedale un punto di riferimento per tutte le gravi complicanze che questa malattia può comportare, fasi acute la cui prevenzione deve però trovare risposta quotidiana nelle strutture sanitarie territoriali».

«Il trasferimento della diabetologia dall’Arnas Brotzu alla Asl8, dall’ospedale al territorio, è coerente con il nuovo modello d’assistenza a cui si sta puntando con forza a livello nazionale».

«Servizio potenziato»

«Nulla è casuale»

«Non lasceremo niente al caso. In quest’ottica», dichiara l’esponente della Giunta, «la Consulta regionale della diabetologia è già al lavoro ed è in corso una ricognizione puntuale che prenda in esame tutte le possibili criticità, in modo da poter mettere in campo quanto necessario a dare garanzie ai cittadini e agli operatori sanitari. Il diabete rappresenta un’autentica piaga sul nostro territorio, che registra numeri importanti a livello mondiale. Le cure e l’assistenza alle persone diabetiche rappresentano per noi una priorità assoluta».

