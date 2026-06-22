Diabetologia chiude i battenti 

Da alcuni giorni i pazienti del servizio di Diabetologia del distretto sanitario di Siniscola si trovano senza uno specialista di riferimento. Tantissime telefonate ricevute dai diabetici seguiti fino ad ora nel poliambulatorio di Sant’Efisio hanno annunciato che le visite già fissate per i prossimi mesi sono state cancellate. Il motivo è semplice quanto preoccupante: la diabetologa ha lasciato l’incarico per trasferirsi in un’altra sede e, al momento, non è stato individuato un sostituto.

La rabbia dei pazienti

Una comunicazione che ha colto di sorpresa i numerosi pazienti, soprattutto perché l’Azienda sanitaria non ha previsto una ricollocazione automatica delle prenotazioni. «Mi è stato detto che la visita programmata per il prossimo dicembre non poteva più essere effettuata perché il medico è andato via da Siniscola – racconta uno degli utenti coinvolti –. Ho chiesto se fosse possibile ottenere un nuovo appuntamento, anche in un’altra data o in un’altra sede, ma mi è stato risposto di no». Di fatto la lista d’attesa del servizio è stata azzerata. Chi ha necessità di effettuare controlli diabetologici dovrà ripartire da zero, prenotando una nuova visita e scegliendo come sedi alternative Orosei, Nuoro oppure Olbia, senza alcuna garanzia sui tempi di attesa. «In sostanza ci è stato detto che dobbiamo arrangiarci – prosegue il paziente – perdendo la certezza di poter continuare un percorso di cura già avviato».

Nessuna alternativa

Sono decine, se non centinaia, le persone che hanno visto annullare la propria visita senza alcuna soluzione immediata. Dal distretto sanitario spiegano che non vi erano alternative. La specialista aveva manifestato da tempo la volontà di trasferirsi, oberata da un carico di lavoro ormai divenuto insostenibile. La direzione amministrativa aveva avviato più procedure per individuare un sostituto, ma tutti gli avvisi sono andati deserti. «Non ci sono specialisti disposti a venire qui», afferma Caterina Floris, consigliera comunale di opposizione a Siniscola. «Negli anni si è probabilmente diffusa una crescente sfiducia verso il sistema sanitario pubblico, soprattutto quando gli incarichi riguardano i territori periferici». Eppure Siniscola rappresenta uno dei principali centri della provincia di Nuoro e non può essere considerata una sede disagiata. Nonostante ciò continua a fare i conti con la carenza di medici di base, pediatri e numerose altre figure specialistiche, mentre gli ambulatori privati riescono con maggiore facilità a reperire professionisti. A pagare il prezzo più alto restano ancora una volta i cittadini della Baronia, costretti a convivere con un progressivo impoverimento dei servizi sanitari pubblici e con crescenti difficoltà nell’accesso alle cure.