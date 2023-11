«Diabetica? La visitiamo in maggio» 

La Sardegna, da tempo, detiene il primato sconfortante fra le regioni italiane per il numero di pazienti affetti dal diabete di tipo 1: non è soltanto un freddo dato statistico ma una realtà intricata di vite sospese tra la necessità di cure e la drammatica carenza di risorse sanitarie. Lo sa bene Lorena Cabras, 42 anni, di Capoterra: combatte una battaglia quotidiana dal 2009, quando le è stata diagnosticata la malattia, inizialmente come tipo 2, successivamente come diabete mellito tipo 1, autoimmune. Fra le conseguenze c’è la lenta perdita della vista. Periodicamente Lorena si reca a Cagliari per le indispensabili visite di routine. La normalità di un controllo diventa però un miraggio quando il prossimo posto libero si profila all'orizzonte del maggio 2024: «Poco tempo fa – racconta – ho cercato di prenotare una visita al Brotzu per affrontare il mio problema di vista, legato alla retinopatia, una condizione indotta dal diabete, con diversi sintomi che stanno minando la mia capacità visiva. Il primo appuntamento disponibile è programmato per maggio 2024. Una situazione folle», commenta la donna. «E la mia è solo una delle tante storie simili fra loro. La domanda che sorge spontanea è: cosa faccio nel frattempo, da qui a maggio?»

L’alternativa

A Capoterra, spiega ancora Lorena Cabras, «esiste un centro privato che offre i suoi servizi a un costo di 120 euro a visita. Di fronte alla necessità urgente, mi sono rivolta a loro per affrontare le emergenze. Attendere fino a metà anno non è un'opzione accettabile, poiché la mia vista rischia di deteriorarsi irreparabilmente. La realtà di dover fare affidamento su strutture private, a costo di sacrifici finanziari, sottolinea l'urgente bisogno di riforme nel settore della sanità pubblica».

Malattia degenerativa

La sua convivenza con il diabete è cominciata quattordici anni fa. «Ho scoperto di avere il diabete nel 2009, durante la gravidanza», ricorda: «Inizialmente i medici mi rassicurarono, attribuendo la mia condizione al diabete gestazionale, che si sarebbe risolto dopo la nascita del bambino. Un anno più tardi, i problemi persistevano. Durante una visita all’ospedale civile, nuova diagnosi: diabete di tipo 2». Nel 2014, il peggioramento: «Le gambe cominciarono a cedere, segnando l'inizio di una lotta contro la neuropatia diabetica, una malattia degenerativa che attacca i nervi. Nonostante fossimo giunti a una conclusione apparentemente definitiva persisteva un senso di malessere. Decisi di cambiare ospedale e mi rivolsi al Brotzu. Qui, la diagnosi precedente venne smentita: diabete di tipo 1, valutazione che poi risultò ancora una volta non del tutto corretta».

Il 2019 per la donna ha segnato una svolta drammatica nella battaglia di Lorena: «Caddi in un coma diabetico, e solo dopo approfonditi accertamenti al Brotzu emerse la verità. Soffro di un diabete autoimmune. La mia vita quotidiana è ora scandita dall'assunzione di numerosi farmaci, e la cruda conseguenza di questa lotta incessante».

RIPRODUZIONE RISERVATA