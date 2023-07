Diabete tra i banchi di scuola, protocollo per tutelare gli alunni 

Garantire una corretta gestione del diabete tra gli studenti. Se n’è parlato nel corso di un tavolo operativo, promosso da Aniad e Cittadinanzattiva, durante il quale è stato presentato il nuovo protocollo scolastico per l’assistenza socio-sanitaria degli alunni. «Il documento – spiega Benedetto Mameli, presidente Aniad Sardegna – è stato aggiornato rispetto a quello precedente, anche alla luce delle nuove tecnologie disponibili». Le scuole hanno già ricevuto una copia con le indicazioni per la gestione ordinaria e delle emergenze. Successivamente saranno organizzati degli incontri per individuare, all’interno di ogni istituto, il personale che se ne occuperà. (m.g)

