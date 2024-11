Diabete, la salute in marcia 

Una giornata di sensibilizzazione sul diabete è in programma domenica 17 novembre. L'Asl Ogliastra in collaborazione con l'associazione Mano tesa organizza al Poliambulatorio di Tortolì "Diabete e benessere". Il programma prevede, dalle 8.30 alle 10, la presenza di operatori specializzati del settore, tra cui medici, infermieri e dietisti che saranno gratuitamente a disposizione dei cittadini che volessero conoscere la propria glicemia, avere informazioni sulla prevenzione del diabete mellito e sulla valutazione del proprio profilo di rischio metabolico. Si effettueranno anche il controllo della vista e l'Ecg. Dalle 10.30 alle 12.30, “camminata della salute” con partenza dal Poliambulatorio sino a S'Ortali ‘e su monti e rientro. Trainer specializzati guideranno coloro che vorranno scoprire l'arte e la tecnica del fitwalking all'aria aperta per migliorare la qualità della vita. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA