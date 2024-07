Diabete in età pediatrica: dati allarmanti  

Allarme diabete in Sardegna dove l’incidenza per il tipo 1 è la più alta al mondo in età pediatrica. A rivelarlo è uno studio coordinato da Carlo Ripoli e dalla sua equipe del Microcitemico, pubblicato sulla rivista Diabetes Research and Clinical Practice. Sono 74 ogni 100 mila bambini per anno i nuovi casi di diabete nella nostra regione, valore 4-5 volte superiore a quello delle altre. Segue a distanza la Finlandia con 52 nuovi casi ogni 100 mila per anno. La provincia più interessata è quella del Medio-Campidano seguita da Carbonia-Iglesias.

«Questi dati sono molto importanti per l’esecuzione dello screening del diabete tipo 1 - spiega Ripoli - già iniziato come studio pilota in Sardegna e in altre tre regioni italiane su un numero ridotto di bambini, ma che dal 2025 sarà esteso a tutta la popolazione pediatrica italiana». Marcello Tidore, dd dell’Asl, aggiunge: «L'Azienda punta a poter curare i nostri pazienti e fare ricerca per trovare soluzioni che possano rendere la loro vita qualitativamente superiore».

