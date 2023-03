Diabete e obesità, dialogo con gli esperti 

Si parla di diabete e obesità nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno Efisio Cossu, direttore della Diabetologia dell’Aou, Fernanda Velluzzi, referente Centro obesità del San Giovanni di Dio e Giovanni Fantola, direttore della Chirurgia metabolica e dell’obesità del Brotzu.

In Italia ci sono oltre 3.200.000 persone che dichiarano di essere affette da Diabete di tipo2, il 6% della popolazione. Nel Centro obesità del San Giovanni di Dio si utilizza un approccio multidisciplinare integrato di tipo medico-endocrinologico, nutrizionale e motorio con la possibilità di una consulenza e di un supporto psicologico-psichiatrico, di diverse consulenze specialistiche e di un eventuale indirizzo verso un percorso di chirurgia bariatrica. I pazienti affetti da obesità anche con indice di massa corporea di 30kg/m2 (obesità di I e II grado) hanno un alto rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e le patologie definite all’interno della sindrome metabolica. La chirurgia dell’obesità è la terapia principale per i pazienti affetti da obesità di III grado ovvero con indice di massa corporea superiore a 40kg/m2.

RIPRODUZIONE RISERVATA