Diabete e bambini,  due giorni di attività 

Un campo scuola dedicato ai bambini con diabete e ai loro genitori. L’Aniad Sardegna continua con la sua opera di sensibilizzazione e informazione sulle varie problematiche legate a questa patologia sempre più diffusa nell’Isola con una diminuzione dell’età d’insorgenza con diagnosi in età inferiore ai 7 anni. Nei giorni scorsi lo staff oristanese ha coinvolto 22 bambini nel campo scuola organizzato a Dorgali. Hanno partecipato Elsa Madau, dietista diabetologia adulti; Augusto Ogana, diabetologo in pensione che da mesi sta cercando di coprire la carenza di organico della sanità oristanese; Marcella Orrù, primaria della Diabetologia pediatrica di Oristano; l’infermiera Claudia Musu della Diabetologia pediatrica del San Martino; Gianfranco Madau, ex primario della Diabetologia; Carla Porcu, psicologa. I bambini oltre ad aver seguito gli interventi degli esperti, hanno praticato giochi acrobatici e circensi e si sono confrontati sui problemi comuni con i loro “compagni di diabete”. I presidenti nazionale Marcello Grussu, regionale Benedetto Mameli e il segretario Pierpaolo Spano hanno riportato le loro testimonianze soffermandosi poi sulla questione scuola-diabete. ( m.g. )

