Dia-Castellanos, la Lazio ritrova il successo 

Lazio 2

Verona 1

Lazio (4-2-3-1) : Provedel, Lazzari (44' st Marusic), Romagnoli, Gila,Tavares, Guendouzi, Rovella (36' st Vecino), Isaksen (21' st Tchaouna), Dia, Zaccagni (45' st Noslin), Castellanos (21' st Castrovilli). In panchina Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro. Allenatore Baroni.

Verona (3-4-2-1) : Montipò; Dawidowicz, Coppola, Daniliuc (44' st Sarr), Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva (44' st Cisse), Lazovic (22' st Faraoni), Harroui (22' st Alidou), Kastanos (8' st Mosquera), Tengstedt. In panchina Berardi, Perilli, Lambourde, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Magnani, Ajayi, Ghilardi. Allenatore Zanetti.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : nel pt 5' Dia, 7' Tengstedt, 20' Castellanos.

Roma. La Lazio ritrova il successo proprio contro il Verona, la squadra che Baroni allenava sino a pochi mesi fa. All’Olimpico finisce 2-1. Il quinto minuto non è ancora trascorso e Dia si conferma uomo partita con la seconda rete di fila. Servito da Zaccagni, si libera di Dawidowicz e con un rasoterra angolato batte Montipò. La reazione del Verona è istantanea: Kastanos vede un buco al centro della difesa per servire Tengstedt che a tu per tu con Provedel non sbaglia e fa 1-1 al 7'. È poi Castellanos il protagonista, al 20’, del nuovo (e definitivo) vantaggio laziale deviando al volo il corner di Zaccagni alle spalle di Montipò .

