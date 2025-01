Di turismo si vive tutto l’anno 

La destagionalizzazione è realtà. Gruppi di arrampicatori ed escursionisti affollano falesie e sentieri dell’Ogliastra, confermando che oltre il mare c’è di più. Tutto l’anno. «Non so dire se la stagione sia appena iniziata o non sia mai finita». Scherza Stefano Monni, sindaco di Baunei, per raccontare che nel territorio da lui amministrato sia in corso una piccola invasione di vacanzieri, soprattutto stranieri. «Negli ultimi anni la stagione si è allungata per dodici mesi l’anno. Non abbiamo buchi nelle presenze in ostello. Chiudiamo per due mesi, a febbraio e a marzo, soltanto perché abbiamo necessità di eseguire lavori». È quanto dichiara a unionesarda.it Paolo Stagnoli, referente per la Sardegna di Snar, Scuola nazionale arrampicata sportiva, e gestore dell’ostello Nannai climbing home di Ulassai.

Periodo d’oro

A Ulassai l’arte fa rima con arrampicate. «C’è un turismo variegato, soprattutto amanti dello sport all’aria aperta come trekking, calate e arrampicate. Provenienza? Dall’estero, ma va bene anche il turismo di prossimità. Ecco la fotografia dei nostri ospiti». Tonino Lai, proprietario dell’Hotel Su Marmuri, traccia il bilancio di queste settimane: «Positivo, senz’altro. Il paese e il suo territorio offrono l’arrampicata e i sentieri in pochi minuti». La ferrata intorno a Monte Tisiddu, in corso di realizzazione, è la nuova scommessa: «L’amministrazione ci ha creduto investendo mezzo milione di euro di fondi Pnrr. Porterà migliaia di persone a soggiornare qui». Lai avverte: «Attenzione, questo turismo va gestito: vanno adottati i giusti criteri, anche economici».

Benefici collettivi

A Baunei dicembre come aprile. «Il turismo funziona ma dobbiamo crederci. Non è più da maggio a settembre. Due giorni fa a Pedralonga - dice il sindaco Monni - ho contato 62 mezzi, tra auto e camper». Gli operatori ringraziano: «Questi flussi generano ricchezza, con l’indotto che trae benefici. Bed and breakfast, affittacamere, ristorazione e market: lavorano tutti». Resta un nodo da risolvere, ma non è nelle competenze delle autorità locali: «La Regione insista con le compagnie aeree per migliorare il sistema trasporti, garantendo più voli anche in questi periodi».

