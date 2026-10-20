«Di solito sono tumori benigni ma con conseguenze importanti» 

«Gli adenomi sono i tumori più frequenti dell’ipofisi, una piccola ghiandola situata alla base del cervello. Con gli ormoni che produce, l’ipofisi controlla la crescita, il metabolismo, la fertilità, la risposta allo stress e le attività della tiroide. Di solito gli adenomi sono tumori benigni. Causano però conseguenze importanti quando producono ormoni in eccesso: la prolattina, l’ormone della crescita (GH), il cortisolo, oppure quando, aumentando di volume, comprimono le strutture vicine. I macroadenomi, con diametro pari o superiore a un centimetro, lesionano il chiasma ottico, la struttura in cui si incrociano parte delle vie visive», spiega Alberto Maleci, professore ordinario di Neurochirurgia presso l’Università di Cagliari: «Tra i sintomi riscontrati vi sono alterazioni del ciclo mestruale o della fertilità, produzione di latte al di fuori dell’allattamento, variazioni di peso, disturbi metabolici, mal di testa, stanchezza e problemi del campo visivo. Spesso l’adenoma non provoca alcun sintomo e viene scoperto casualmente durante una risonanza magnetica eseguita per altri motivi».

«Per effettuare una diagnosi», prosegue Maleci, «servono una visita endocrinologica e specifici esami del sangue, così da valutare la produzione degli ormoni ipofisari. Si possono eseguire anche un esame del campo visivo e una risonanza magnetica dell’ipofisi».

«Per il trattamento va detto che non tutti gli adenomi devono essere operati, specifica il professore: «Spesso è sufficiente un monitoraggio regolare. Quando l’adenoma produce ormoni in eccesso, possono essere utilizzati farmaci per ridurne la secrezione o controllarne gli effetti. L’intervento chirurgico è indicato quando l’adenoma comprime il nervo ottico o altre strutture, provoca disturbi importanti, cresce nel tempo o non risponde alla terapia farmacologica. In situazioni selezionate è indicata la radioterapia».

«In Italia non esiste un registro epidemiologico», aggiunge il medico: «Gli studi disponibili stimano 3,9-7,4 nuovi casi ogni 100.000 abitanti all’anno. Esami radiologici e studi autoptici dimostrano che piccoli adenomi sono frequenti e senza sintomi. La Regione Sardegna ha approvato, il 13 ottobre 2026, un PDTA per gli adenomi ipofisari e le altre lesioni sellari e parasellari. Il documento prevede una Pituitary Unit multidisciplinare per diagnosi, cura e follow-up degli adenomi. Il centro di riferimento in Sardegna è la neurochirurgia dell’ospedale Brotzu e in particolare il dottor Nicola Desogus».