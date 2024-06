Di Pientrantonio guida la sestina dello Strega 

Serata di sorprese alla prima votazione del Premio Strega 2024, ieri al Teatro Romano di Benevento. In corsa per la vittoria finale sarà una sestina, e non una cinquina, guidata dalla superfavorita Donatella Di Pientrantonio con 248 voti per “L’età fragile” (Einaudi), già vincitrice del Premio Strega Giovani 2024, assegnato martedì al Teatro di Tor Bella Monaca.

La scelta

Colpo di scena al secondo posto dove si piazza, con un distacco di solo cinque voti Dario Voltolini, con “Invernale” (La nave di Teseo) che ha ottenuto 243 preferenze. Mentre Chiara Valerio con “Chi dice e chi tace” (Sellerio) è al terzo posto con 213 voti e al momento sembra sfumare la sfida che si prefigurava tra lei e Di Pietrantonio. Li seguono al quarto posto Paolo Di Paolo, con “Romanzo senza umani” (Feltrinelli), 195 voti e Raffaella Romagnolo con “Aggiustare l'universo” (Mondadori), 193 voti, quasi a pari merito. Al sesto posto entra Tommaso Giartosio con “Autobiogrammatica” (minimum fax), un atto d’amore verso le parole, 126 voti, che entra in finale secondo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento di votazione per cui se nella graduatoria dei primi cinque non è compreso almeno un libro pubblicato da un editore medio-piccolo, accede alla seconda votazione quello con il punteggio maggiore. Il Premio Strega «è un'occasione per Benevento di lanciare un applauso agli scrittori che in questo momento difficile sono i protagonisti della libertà nel nostro Paese» ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella, all’apertura della serata condotta da Stefano Coletta, in diretta su Raiplay. «Candidiamo per il prossimo anno Benevento Capitale del Libro in Italia» ha poi annunciato Mastella.

Già vincitrice del Premio Campiello nel 2017 con “L’Arminuta”, Donatella Di Pietrantonio ne “L’età fragile” scardina gli stereotipi sugli anni, sulla sicurezza dei piccoli luoghi di provincia, con sullo sfondo la pandemia. Nel romanzo viene affrontata per la prima volta la violenza di genere rievocando un fatto di cronaca nera accaduto nel 1997 nella sua terra, il delitto del Morrone in cui furono trucidate due ragazze in escursione sulla Maiella.

