Di Pardo: sono felice di essere rimasto 

Alla fine è rimasto al Cagliari, ed è strafelice così. «Era quello che volevo». Alessandro Di Pardo è stato uno dei protagonisti ieri a Buddusò, prima in campo poi nell’abbraccio con i tifosi tra autografi e selfie.

«Fa piacere incontrare i nostri tifosi a casa loro, ci seguono da tutta l’Isola e ricambiare così il loro affetto è il minimo», ha tenuto a precisare. «Rappresentiamo un popolo intero, lo sappiamo bene. C’erano anche tanti bambini, famiglie, un bell’ambiente di gioia e di festa, un’occasione che è servita anche per mettere minuti nelle gambe. È stato un buon allenamento, siamo contenti di essere venuti qui a Buddusò». Nuova opportunità col Cagliari, dunque. «Per me vestire questa maglia è un’emozione grandissima, da quando sono arrivato a Cagliari sono stato bene», ha precisato, «giocare in Serie A poi per me è un sogno. Il mercato si è chiuso, sono rimasto qui e sono concentrato a far bene». Come cambia il Cagliari dopo il mercato? «Ci sono tanti volti nuovi, la rosa è stata ringiovanita, l’aria è diversa, è più frizzante. Anche i nostri tifosi lo hanno capito e ci spingono, possiamo fare un buon campionato». Ora testa al Parma: «Sarà uno scontro diretto, loro sono una squadra tosta, ma giocheremo davanti al nostro pubblico, il nostro dovere sarà fare punti. Stiamo preparando bene la gara, approfittando anche della sosta del campionato. Daremo tutto».

