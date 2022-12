Di Pardo mette la freccia e accelera 

Uomo di mare, Alessandro Di Pardo. Nato a Rimini, a Cagliari ha trovato subito l'aria giusta. Lunghe passeggiate al Poetto per caricarsi in vista di un finale di 2022 decisivo. Il Cagliari, dopo il 2-2 di Frosinone e nonostante l'amarezza del gol-vittoria di Pavoletti al 99' annullato dal Var, vuole vedere la vita in rosa. A partire dalla sfida di domani alla Domus col Parma. E Di Pardo, ieri ospite a “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina, non ci gira troppo intorno: «A Frosinone abbiamo assaggiato il sapore della vittoria, un sapore spazzato via dal Var. Ma questa partita ci ha fatto capire l'importanza di una vittoria, siamo ripartiti da lì per preparare la sfida col Parma, squadra tosta, una delle migliori del campionato. Ma in Serie B tutti gli avversari sono difficili. E allora non guardiamo in faccia nessuno e pensiamo a prenderci i tre punti».

Magnifica ossessione

La vittoria il Cagliari la insegue ormai da troppo tempo. E anche Di Pardo ne sente la mancanza: «Ormai per noi è un'ossessione. A Frosinone, dopo la rete del vantaggio, avremmo potuto fare più attenzione, curare i dettagli. Ecco, proprio sui dettagli stiamo lavorando col mister, fare attenzione a gestire il vantaggio e mettere la vittoria in cassaforte. Dobbiamo essere più cinici e chiudere le partite». Come non è successo sul campo della capolista: «Abbiamo commesso qualche errore, specie sui loro gol. Però poi l'abbiamo ripresa e...». E poi quei pazzi due minuti: «Eravamo euforici, è stato un momento di liberazione, ma tutti avevamo il dubbio ci potesse essere il fuorigioco. È andata così. Alla fine abbiamo pareggiato in casa della capolista e, per come si era messa, va bene».

Mai mollare

Di Pardo è diventato una delle certezze di questo Cagliari. A sorpresa, viste le difficoltà iniziali: «Intanto quelle normali all'arrivo in un posto nuovo. E poi per il ruolo: ero abituato a fare il quinto, potevo pensare soprattutto ad attaccare. Giocando come quarto in difesa ho dovuto fare più attenzione alla fase di non possesso». Il momento più buio, il cartellino rosso di Ferrara e le successive panchine: «In quei momenti ti passano per la testa tante cose. Mi sono sentito in colpa. Ma non ho mai avuto paura, perché se si lavora, prima o poi si viene ripagati e ora sono qui».