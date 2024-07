Di paese in paese, tra is tzilleris, al via il tour del Canto a Tenore 

Un ritorno ai tradizionali luoghi di incontro, is tzilleris, per assistere senza alcuna amplificazione alle esibizioni dei cantori. Così di paese in paese da Scano di Montiferro a Bolotana, Lodine a Bultei, da Monti a Loculi. Sono questi i sei paesi interessati della bella manifestazione “In Tzilleri, vecchi e nuovi contesti del Canto a Tenore” che prenderà il via domani a Scano dalle 20.

Istèrridas

“In Tzilleri” è una delle azioni programmate all'interno del progetto “Istèrridas: Ricerca, salvaguardia e diffusione della pratica del canto a Tenore” che quest’anno coinvolge i bar delle comunità citate dopo una prima edizione del 2022 disseminata in quelli di Pattada, Padru, Orotelli e Dorgali. «La nostra idea - spiega Bustianu Pilosu, coordinatore della rete del Canto a Tenore - è quella di recuperare almeno in parte questi luoghi, in occasioni speciali magari, in collaborazione con i baristi e con le amministrazioni. Così questi sei incontri proposti dal progetto “Istèrridas” si presentano come un modello, un esempio da imitare in tutte le comunità, sia in modo spontaneo che organizzato». Va sottolineato, come raccontano i promotori dell’iniziativa, che “Istèrridas” si inserisce sul solco tracciato da “Modas”, progetto finanziato dal Mibac con i bando a tutela del patrimonio immateriale Unesco, ereditandone l’attenzione per la diversità culturale e musicale e l’inclusione di questa in un percorso di ricerca omnicomprensivo di più approcci: da quelli accademici e di studio a quelli relativi alla disseminazione pubblica dei risultati e alla promozione regionale, nazionale e internazionale del bene.

Comasinos

«Il primo appuntamento», spiegano gli organizzatori, «un po’ come eccezione che conferma la regola e un po’ per rispettare la particolare tradizione montiferrina, non si terrà nei bar ma nei comasinos di Scano, su comasinu de sas Bàtoro Colonnas, su de Frore e su de Piu. Dalle 20 alle 22.30 ecco i padroni di casa del Cuncordu Sas Bàtoro Colonnas e con due gruppi di canto a tenore ospiti: il Santu Laretu di Silanus e il Pòpulu sardu di Oliena.

Marghine

Dal Montiferru al Marghine, l’indomani (giovedì 11 luglio) si farà tappa a Bolotana (d alle 20 alle 22.30 ) tra i bar La Terrazza, Sa Ziminera, Su Monumentu e L’Aurora con due cuncordos locali (Santu Bachis e Tottoi Zobbe) e con ospiti Su Hussertu de Mamujada e il cuncordu Sos Bator Moros di Fonni.

Gli altri incontri

Le “In Tzilleri” proseguirà mercoledì 17 a Lodine, giovedì 18 a Bultei, martedì 23 a Monti e venerdì 26 a Loculi. «Appuntamenti periodici tra cantori e appassionati – aggiunge Diego Pani, responsabile tecnico scientifico del progetto - per ritrovarsi e restituire al canto a tenore quella sua funzione di aggregazione sociale, di incontro intergenerazionale aperto a tutti, per esprimersi e per dare alle nuove generazioni la possibilità di apprendere sa moda del paese dalla viva voce dei cantori più grandi e non solo dai dischi o da YouTube». (red. est.)

