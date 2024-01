Di nuovo insieme, di nuovo un incubo 

Insieme dal primo minuto non si vedevano dall'ultima sconfitta casalinga subita dal Cagliari, l'1-4 contro la Roma. Da quel giorno, l'8 ottobre, Claudio Ranieri aveva evitato di metterli insieme dall'inizio.

Eppure, Wieteska e Hatzidiakos erano stati celebrati come gli uomini giusti per far fare il salto di qualità alla difesa rossoblù per reggere l'impatto con la Serie A. Ieri il polacco e il greco si sono ritrovati di nuovo in campo, insieme, dal primo minuto, al fianco di Dossena. E per il Cagliari è stato ancora un incubo.

Buco nero

Un primo tempo da dimenticare per Wieteska, sempre presente nelle occasioni più pericolose del Torino. Bruciato da Zapata sull'1-0, in ritardo su una palla vagante che l'ex Clermont stava per trasformare in autorete e umiliato da Ricci, non proprio Messi, sul 2-0. Ma a restare negli spogliatoi è stato Hatzidiakos, protagonista di 48 minuti impalpabili: scarsa personalità, sempre in ritardo e impreciso anche negli appoggi più semplici. Lapidario Ranieri: «Sono ottimi giocatori, ma il loro valore non ce lo stanno facendo vedere». E la partenza di Goldaniga scopre ulteriormente un reparto in difficoltà perenne.

Verso Roma

Prossimo turno all'Olimpico contro la Roma, il 5 febbraio. Ranieri spera di poter riavere Luvumbo, che oggi giocherà con l'Angola nella prima gara a eliminazione diretta della Coppa d'Africa, mentre sono indisponibili Oristanio, Mancosu e Shomurodov. Da valutare le condizioni di Prati che da qualche settimana convive con alcuni acciacchi. (al.m.)

