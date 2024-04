Di nuovo fiamme a Sa Punta E questa volta il rogo è doloso 

Hanno appiccato le fiamme a ridosso della zona in cui sono stati piantati migliaia di alberelli, con lo scopo di distruggere il progetto che a Sarroch punta a dare alle prossime generazione un mega parco da 50 ettari. Incendio doloso martedì notte a Sa Punta, dove solo grazie alla segnalazione tempestiva di due ragazzi e all’intervento della compagnia barracellare il rogo ha bruciato solo un centinaio di metri della zona che si affaccia sul mare. L’emergenza è scattata poco dopo le 21: sul posto, oltre ai barracelli, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti del Corpo forestale. Il fuoco è stato spento in poco tempo ma quelle fiamme appiccate volontariamente in una zona così sensibile hanno accesso un campanello d’allarme.

Guardia alta

Il sindaco, Angelo Dessì, tra i primi a raggiungere la zona di Sa Punta dopo la segnalazione arrivata ai barracelli, invita i cittadini a non abbassare la guardia: «Questo progetto di forestazione è stato concepito per le generazioni che verranno, è un patrimonio che vogliamo far trovare ai cittadini di domani, in modo che possano avere a disposizione un grande polmone verde a due passi dal centro abitato. Per questo è dovere di tutti proteggerlo: stavolta il fuoco è stato spento subito, ma invito i cittadini, qualora in futuro dovessero trovarsi davanti un principio di incendio, di segnalarne subito la presenza».

Segnalazione tempestiva

Alessio Girau, comandante della compagnia barracellare del paese, sottolinea l’importanza della segnalazione arrivata da una coppia di ragazzi che si trovava a Sa Punta: «Grazie a loro siamo potuti intervenire in pochi minuti e, nonostante il vento, siamo riusciti a evitare il peggio. Le fiamme erano particolarmente alte perché in quel canalone scelto da chi ha appiccato l’incendio erano presenti dei rifiuti in plastica. Il fuoco, oltre ad aver minacciato la piantumazione che fa parte del progetto comunale di riforestazione, ha rischiato di raggiungere la pineta che si trova lì accanto: se le fiamme avessero avvolto quell’area, le conseguenze sarebbero state disastrose».

