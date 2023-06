Di nuovo al buio una parte del paese 

Gonnosfanadiga torna al buio. Non è più un caso o una rarità passeggiare per le vie del centro del paese ai piedi del Linas e ritrovarsi completamente al buio. Nelle ultime due sere, tra le strade interessate dal blackout, c’erano anche le centralissime via San Marco e via Nazionale.

A distanza di due settimane il paese, quasi a macchia di leopardo, rimane al buio a causa di questi guasti che, come spesso hanno informato gli amministratori, il sindaco Andrea Floris in primis, sono da attribuire all’impianto troppo vecchio e usurato dell’illuminazione pubblica. Una problematica che continuerà ad affliggere il paese fino a quando non verrà cambiata definitivamente tutta l’illuminazione pubblica.

Nel frattempo, ai gestori continuano ad arrivare chiamate con richiesta di interventi per tamponare e ovviare ai guasti che diventano sempre più frequenti.

Continua a essere sottoposta a dure prove la pazienza dei gonnesi, che con l’arrivo della bella stagione non possono godere di passeggiate o ritrovi in piazza quando nell’illuminazione qualcosa non funziona e lascia al buio il paese.

