Di nuovo a lezione di anticonformismo da George il solitario 

Lo abbiamo letto, o diciamo di averlo fatto. Perché rileggerlo? Inizierei a raccontare di quando fui costretto a leggerlo io, in inglese, dalla mia professoressa del liceo, che si diceva preoccupata dell’avvento del comunismo in anni in cui, 1985, quel regime stava crollando, ma forse a Nùoro non lo sapevamo ancora. Pessimo incipit per convincere qualcuno a leggere un libro incasellandolo nel ruolo di retroguardia logora contro un nemico le cui ossa iniziano a biancheggiare? Mi correggo allora con la domanda più importante: perché Orwell lo ha scritto? Anzi: perché George Orwell scriveva? Nel suo saggio, Why I write, senza un punto interrogativo come si confà a una risposta, dice: Quando mi accingo a scrivere un libro io non mi dico: “Voglio produrre un’opera d’arte”. Lo scrivo perché c’è qualche bugia che voglio smascherare . A furia di scavare nei fatti e smascherare le bugie si scoprono meccanismi umani eterni.

Dialogare

Siccome poi leggere i libri significa farli dialogare anche nella propria mente, questo libro l’ho riletto dopo aver letto California (Mondadori, 2022), di Francesco Costa, giornalista e vicedirettore de il Post, che ha come principale tema quello della endogamia politica e dei danni che la mancanza di onestà intellettuale e di sapere aude può portare ai modelli culturali più aperti della nostra civiltà occidentale.

Senza editore

Bene, allora cominciamo a calare il libro nella sua piccola storia. Era il 1944. Orwell non riusciva a trovare un editore perché non era, diremmo oggi, politicamente corretto parlar male della URSS. Le parole di Orwell: Per ogni dato momento c’è un’ortodossia, un corpo di idee che, presumibilmente, tutti i benpensanti accetteranno senza batter ciglio. Non è espressamente proibito dire questo o quest'altro, ma non “va fatto”, proprio come in epoca vittoriana non “andava fatto” di nominare i pantaloni davanti a una signora. Chiunque sfidi il conformismo corrente, si troverà zittito con un’efficacia sbalorditiva. Una opinione che vada veramente controcorrente, non ottiene quasi mai la giusta considerazione, né sulla stampa popolare né su quella intellettuale (Sulla libertà di stampa).

Mutamento

Ecco, il mutamento di prospettiva di un libro presentatomi come la parabola contro il comunismo: quest’ossessione per il pensiero assoluto e dominante non è oggi un pericolo dei totalitarismi, ma delle democrazie. Di questo parla Orwell quando sostiene che la logica antidemocratica delle democrazie è comunque una eredità del fascismo. Orwell dice: Difendere le democrazie porta come conseguenza di distruggere ogni autonomia di pensiero ? Il punto interrogativo è mio, Orwell non lo mette, ma è evidente che nella net-società il tema è esattamente bipartibile nella “censura o non censura su Twitter”, nel controllo evidente dei social nelle elezioni politiche, nel pericolo che il sapere conforme sia quello attinto/creato dalle IA. E le bugie da cancellare per le quali Orwell scrive, dove si annidano? Negli antidemocratici sol perché tali? Allora banniamoli, banniamo tutti gli oppositori. Facile a dirsi, ma il punto è sempre lo stesso, e qui la voce di Orwell si fa, perdonatemi, sattiana: Questa gente non capisce che se si incoraggiano i metodi totalitari, può venire il giorno in cui essi saranno usati contro chi li incoraggia, e non più a favore. Fai l’abitudine a mettere in prigione i fascisti senza processo, e forse il sistema non si fermerà ai fascisti .

Nemico cercasi

Eccole le sfide dei sistemi democratici: Cancel culture (che cosa è la riscrittura dei sette comandamenti?), fake news (che cosa è il revisionismo del valore militare di Snowball?), complottismi (tutti sappiamo che è stato Snowball a distruggere il mulino, che viene ricostruito come minacciosa tela di Penelope simile alle eterne riforme sulla giustizia), portavoce (quanti Squealer abbiamo conosciuto!), compromessi (il commercio con gli umani non ricorda la retorica della “via della seta?”), la logica politicamente redditizia del nemico da trovare, come i comunisti inesistenti (fino ad anni recentissimi un volano elettorale, che ora ha bisogni di nuovi bersagli di distrazione). Eccoli tutti i Napoleon de noantri che ribaltano i fatti scomodi per la conservazione del loro potere sulla fattoria conquistata con ideali in cui neppur loro credono, ma che vengono belati dalle loro pecore che saltellano twittando senza pudore da “quattro zampe amico, due zampe nemico” a “quattro zampe buono, due zampe meglio”, nello sfumarsi della memoria collettiva che viene sovrascritta come se fosse un hard-disk piccolo quanto la propria coscienza.

A mani nude

Il comunismo è morto, democrazie e totalitarismi non se la passano bene, con Dio ci si sente ogni tanto, ma l’ Io quello sì che si illude di godere di una salute prorompente: Io che mi faccio un selfie per raccontarmi al mondo godendo o soffrendo ma apparendo, sgommando con la Lamborghini, o arricciando le mie labbra a culo di gallina nello stesso modo in cui la bella cavalla Mollie, che entra in scena ancheggiando, succhia una zolletta di zucchero, afflitta dal bisogno di nastrini rossi come like per vivere. In questo nugolo di io estrusi e impazziti, pochi hanno dubbi e gli intellettuali, quelli veri, sono chini a scavare con le misere mani in un oceano di bugie che nasconde i fatti da svelare, motore della scrittura di Orwell, dove la sua unica bugia era proprio nello pseudonimo che nascondeva il suo vero nome: Eric Arthur Blair, morto a 47 anni che ha detto tutto in 15. Di cosa parla dunque questo libro oggi? Davvero di regimi totalitari o di democrazie? Davvero di società o, accidenti, di Io e di me?

