Di notte Oliena resta senz’acqua 

L’emergenza idrica, pesante nella Baronia, si fa sentire anche a Oliena. Abbanoa dispone la chiusura notturna dell’acqua potabile, dalle 22 alle 5. Lo stop a partire dal 12 giugno. L’acqua stava già mancando dai rubinetti nei giorni precedenti. La decisione suscita disagi e proteste. «La mancanza dell’acqua di rete ingenera criticità e spese alle attività, soprattutto ai bar», sottolinea l’opposizione consiliare che fa capo al gruppo “Paris-Uliana nova” che sul caso ha presentato un’interrogazione.

«Oliena è definito il paese dell’acqua, per le ingenti risorse idriche che non vengono utilizzate a pieno. Il problema della razionalizzazione dell’acqua non è nuovo, tant’è vero che le amministrazioni che si sono susseguite nel passato si sono dotate di varie strutture per risolvere il problema, come la costruzione di serbatoi di raccolta dell’acqua che potessero fungere da riserva in eventuali periodi di magra. Addirittura anche la condotta che alimenta il paese da Su Gologone è stata realizzata dal Comune», sottolineano i consiglieri Gianfranca Salis, Enrica Picca e Sebastiano Boi.

Denunciano una rete idrica colabrodo, con perdite periodiche nelle strade. Chiedono che Abbanoa riattivi il servizio e il Comune effettui una verifica sulla reale situazione dei depositi».

