Di Nandez non si può fare a meno  

Un paio di allenamenti in personalizzato, per ricaricare le batterie e prepararsi alla chiamata del Re, al secolo Claudio Ranieri. Con una certezza, domani contro il Frosinone Nahitan Nandez sarà inserito nell'undici titolare. Perché al suo Leon il tecnico del Cagliari non rinuncia mai.

Eroe dei due mondi

Neanche dopo le fatiche sudamericane della scorsa settimana. Quando Nandez, dopo aver dato il suo contributo alla patria nelle gare di qualificazione ai Mondiali contro Colombia e Brasile, ha affrontato un viaggio sfiancante per rientrare a Cagliari solo venerdì pomeriggio, a neanche ventiquattr'ore dalla partenza per Salerno. Eppure, Ranieri ha deciso che quello visto con la Celeste era un Nandez che poteva essere utile anche al Cagliari, come terzino destro nella rispolverata difesa a quattro. Quarantacinque minuti in campo, avanti e indietro sulla fascia, senza mai lasciare spazio agli avversari. Per la gioia del tecnico, che nella conferenza dell'antivigilia aveva mostrato qualche perplessità sull'impiego dell'uruguagio in difesa: «Perché nell'Uruguay ha giocatori pronti a coprire eventuali falle, mentre qui le falle diventano buchi ancora più grandi...». E invece a Salerno Nandez è stato impeccabile, sia nella fase di chiusura, anche grazie al supporto del redivivo Goldaniga, che nelle ripartenze.

Un tempo in cui l'ex Boca ha dato tutto quello che aveva in corpo, senza risparmiarsi. Come sempre. E fermandosi solo quando il corpo ha chiesto pietà sotto forma di un indurimento muscolare. Meglio fermarsi per evitare guai, anche perché a Nandez Ranieri non vuole rinunciare mai. E così, dopo il riposo e qualche allenamento differenziato, è tornato in gruppo, pronto a prendersi una maglia da titolare anche domani, col Frosinone di Di Francesco. Il tecnico cui regalò una delle sue poche reti cagliaritane, in quel Cagliari-Sampdoria del 7 novembre 2020 che è stata per quasi tre anni l'ultima gioia di DiFra e contro Ranieri. Che ora sfoglia la margherita sul dove sistemare El Leon di Maldonado. «Un giocatore importante per il Cagliari, uno che trasforma la fase difensiva in quella offensiva», ha spiegato ieri il tecnico, «dovremo valutare se farlo giocare in mediana o come terzino destro».

Da questa scelta dipenderanno uomini e modulo, per una squadra che ha praticamente tutti a disposizione. Ranieri sceglierà chi darà garanzie dal punto di vista atletico. Anche stavolta sarà la notte a portare consiglio.

