Di Michele oggi ad Arborea «Tra Sannia e Sciola ecco la mia cara Sardegna» 

Sarà un debutto quello di Grazia Di Michele ad Arborea. Nonostante un rapporto intenso con la terra e la cultura sarda, infatti, la cantautrice romana, cittadina onoraria di Sassari e Premio Maria Carta 2022, questa sera, si esibirà per la prima volta in concerto al Teatro dei Salesiani, nell’ambito del Festival Istòria. Una serie di incontri, con al centro il rapporto col territorio e la sostenibilità ambientale, temi da sempre cari a Grazia Di Michele, cantautrice, musicista, musicoterapeuta, scrittrice, autrice e attrice per il teatro, insegnante di canto, femminista, ambientalista e animalista. Con più di 30 anni di cantautorato alle spalle, l’ultimo dei 4 capitoli del progetto “Le stagioni del cuore” in arrivo e un nuovo singolo, “Fortuna”, in duetto con Rossana Casale, in uscita lunedì, per la giornata contro la violenza sulle donne, Di Michele è pronta a tornare in una terra che ama. Ad aprire la serata, il Coro Giovanile Don Bosco, la Polifonica Santa Cecilia di Arborea, diretti dal Maestro Riccardo Zinzula, e il cantante Aurelio Serra.

«In Sardegna vengo da sempre, per vacanza e per lavoro», racconta Grazia Di Michele. «Poi, con la tournée su “Poesie di carta” di Marisa Sannia, ho iniziato a girare per teatri, a conoscere luoghi nuovi e anche tante persone. Ora sto facendo delle serate di musica e parole, con cui sono stata a Tortolì e a Desulo col mio amico Giuliano Marongiu. Sono sempre felice quando torno, mi piace immergermi nelle vostre tradizioni, nel modo forte in cui le sentite e sono sempre accolta con tanto calore».

Com’è nato il suo amore per l’Isola?

«Nella vita mi sono imbarcata alla ricerca di situazioni esotiche, ma d’estate mi mancava sempre la Sardegna, perché ha un fascino, suoni, rumori e odori particolari. Poi, c’è stato l’incontro fulminante con Pinuccio Sciola. Andai da lui a San Sperate, perché da musicoterapeuta avevo voglia di capire cos’era questo Museo delle pietre sonore e lì ho cominciato a viaggiare. Mi ha portata a vedere dei posti, di cui ignoravo l’esistenza, abbiamo fatto delle perlustrazioni più accurate all’interno e, così, ho cominciato ad avere un rapporto più intimo con la terra sarda».

Ad Arborea cosa canterà?

«Si parla di natura, di ecosistema, quindi partirò da “Madre Terra”, un brano che ho scritto come lettera d’amore per la Terra e farò un piccolo viaggio attraverso le mie canzoni».

Da qualche tempo, la Sardegna è al centro di una battaglia per l’eolico.

«Sì, c’è un discorso di tutela di una bellezza naturale, un’istanza che capisco, così come capisco il bisogno di progredire sotto certi punti di vista. Non sono così pronta ad esprimermi su una questione che non conosco a fondo, ma sono sicura che ad Arborea ci sarà occasione di approfondire. Quando si parla di ambiente e animali, io ci sono!».

Tra le sue battaglie c’è anche quella per le donne. Dopo decenni di lotte, sembra che sia cambiato poco. Anzi, forse, si sta tornando indietro?

«È una ruota, non un ponte, come avevo pensato negli anni ’70, quando ero iscritta al movimento femminista. Oggi si parla di quote rosa, un concetto che non dovrebbe esistere in una situazione di rispetto e parità. Il problema è che abbiamo una cultura, in cui la donna è subordinata all’uomo e che è dura a morire. D’altro canto, i libri di scuola sono pieni di stereotipi sessisti e, poi, i messaggi subliminali sono nei videogiochi, nelle pubblicità e nelle canzoni. Ho fatto una lotta sui testi della trap, non si può parlare delle donne in quel modo».

Eppure, secondo il ministro dell’Istruzione Valditara il patriarcato non esiste più.

«Ma come gli viene in mente! Questa non è la negazione delle origini del problema, ma una pulsione all’annullamento del problema. Al di là del caso di Giulia Cecchettin, per cui ci sono state una serie di manifestazioni, però, io credo che manchi una sorellanza reale, un presidio costante. E, poi, i padri, i mariti, i fratelli, gli amici dove sono?».

Che ruolo ha la musica in questo mondo?

«Innanzitutto, bisogna alzare la voce e avere il coraggio di dissentire. La musica è uno strumento, che arriva al cuore più facilmente di altre cose. Non a caso sono diventata musicoterapeuta, la musica ha avuto per me un effetto salvifico. Conosco l’importanza della comunicazione attraverso il suono, quindi, da sempre, se devo dire qualcosa, provo a farlo anche attraverso la musica».

