Di meglio non c’è in Italia 

Sulla strada di uno scudetto annunciato l'Inter rischia di incespicare sul Bologna dell'ex eroe del triplete Thiago Motta che cerca il terzo indizio (dopo il pari di San Siro all'andata e il ko ai supplementari in Coppa Italia) per provare che è la bestia nera dei futuri campioni. La sfida di oggi al Dall'Ara (il leggendario presidente dello scudetto che Bernardini strappò al mago Herrera nel 1964, nell'unico spareggio della storia della Seria A) è il clou di un turno, incastrato tra gli ottavi delle coppe europee, che offre altri prelibati appuntamenti, come Juventus-Atalanta e Fiorentina-Roma. Sullo sfondo restano le recenti polemiche sugli arbitri, che hanno avvelenato l'ultimo turno e lo sconcerto per l'inchiesta della Procura di Roma che vede coinvolto il presidente della Figc Gravina.

I numeri

Lo spettacolo più atteso (dopo una settimana di coppe che vede rafforzarsi la speranza italiana di avere una quinta squadra nella prossima Champions) è quello di Bologna, tra due squadre che fanno i risultati attraverso il gioco e hanno poca dimestichezza con le sconfitte. L'ultimo ko degli emiliani in casa è della prima di campionato, vengono dai sei vittorie consecutive (con gli scalpi di Fiorentina, e Lazio e Atalanta in trasferta), hanno il vento in poppa sulla strada del quarto posto. L'Inter ha numeri spaventosi: unico ko, a settembre col Sassuolo, 12 vittorie di fila, di cui nove in campionato, miglior attacco e migliore difesa. Motta ha creato un gruppo armonioso che ha i suoi punti di forza in Calafiori, Freuler, Ferguson e Zirkzee. Inzaghi recupera Bastoni e pensa di utilizzare per una fetta della partita, anche per il dosaggio di forze in vista della sfida con l'Atletico, l'ex Arnautovic.

I protagonisti

Thiago Motta, dunque, affronta una squadra della quale è stato protagonista: «È la più forte del campionato, è a punteggio pieno nel girone di ritorno, è l'ultima finalista di Champions e imbattuta in Europa. Questo è il livello della squadra che andiamo ad affrontare. Ma tutte le squadre hanno punti deboli, anche le migliori, anche l'Inter. Sarà una partita bella da giocare». Sognando il terzo sgambetto casalingo consecutivo ai nerazzurri: «Dobbiamo avere grande rispetto per l'avversario, ma giocare con ambizione. Siamo quarti, per tutto quello che abbiamo dimostrato fino ad oggi sul campo di allenamento e di gioco e i ragazzi conoscono perfettamente la strada da seguire per andare avanti così fino alla fine. Il nostro pubblico e la nostra gente sostengono la squadra e vogliamo fare una grande prestazione. I tifosi ci hanno accolto in oltre un migliaio di ritorno da Bergamo: sono belle emozioni, per le quali ringrazio e sono grato e orgoglioso: i tifosi si riconoscono nel nostro gioco e nella nostra squadra». Intanto Thiago si gode il premio di miglior allenatore del mese di febbraio: «È il frutto del lavoro di un grande gruppo di allenatori, senza dimenticare i giocatori: senza di loro questo non sarebbe stato possibile». Simone Inzaghi si gode, invece, il premio “Bearzot”. «Sono profondamente grato per questo prestigioso premio intitolato a un così grande allenatore e uomo del calcio. Questo riconoscimento non sarebbe stato possibile senza il sostegno straordinario di tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con me. Dedico questo premio a loro e alla mia famiglia», ha commentato il tecnico nerazzurro.

RIPRODUZIONE RISERVATA