Di mattina in spiaggia con il padre, dopo pranzo la coltellata alla madre 

Sinnai. Domenica mattina, qualche ora prima della tragica coltellata che ha ucciso sua madre Maria Dolores Cannas, Andrea Tidu era seduto insieme al padre Lello in uno dei tavolini del Ny London Beach Cafè, sulla spiaggia di Cann’e Sisa: erano lì per salutare i nuovi gestori e congratularsi per la ristrutturazione del chiosco. Chi li ha visti e ci ha scambiato quattro chiacchiere non ha notato nulla di strano: padre e figlio, da anni anche compagni di lavoro, sembravano sereni, distesi, sorridenti. Hanno consumato qualcosa e sono andati via, verso Sinnai, verso casa. Dove dopo pranzo, alle 16, il 27enne ha afferrato un grosso coltello da cucina e lo ha affondato nella schiena di sua sua madre, Maria Dolores Cannas, 57 anni.

Il grande mistero, quello che tormenta e fa paura, è il baratro fra l’apparente tranquillità esteriore di quel ragazzo che da domenica notte è chiuso in una cella a Uta e quella terribile, spaventosa esplosione di violenza nella casa di via Monte Genis. A ben guardare, qualche segnale lo si sarebbe potuto cogliere. Per esempio: Andrea, una settimana prima del delitto, di sabato, aveva bevuto più del solito. Era insieme a un gruppo di amici all’inaugurazione di quello stesso chiosco, a Cann’e Sisa. A un certo punto della serata aveva assunto atteggiamenti sopra le righe: erano volate parole grosse all’indirizzo di un amico e un altro lo aveva preso per la collottola e lo aveva trascinato lontano dal locale, in spiaggia, sgridandolo per il comportamento e convincendolo ad andare a farsi una bella dormita. «Non era da lui», dice chi c’era.

Episodio anomalo, per un ragazzo di cui tutti – al netto di quella volta in cui, anni fa, fu fermato mentre guidava con più alcol del consentito nel sangue – elogiano il buon carattere, la gentilezza, l’educazione. Tanto a Sinnai quanto tra Solanas e Torre delle Stelle. Qui, sulla costa, Lello Tidu ha consolidato il grosso del giro d’affari della sua attività di giardinaggio, nella quale da anni è affiancato dal figlio Andrea: numerosissime le villette e i locali che affidano ai due, professionali e infaticabili, la cura dei loro spazi verdi. «Saranno vent’anni che il signor Tidu frequenta il nostro locale», racconta per esempio Maria Elena Perra, titolare del market-bar-ristorante “Da Palmira”, un’istituzione e un presidio (anche in inverno) per la località costiera: «Andrea lo abbiamo visto crescere. Un ragazzo tranquillissimo. Lui e il padre? Molto affiatati». Per i Tidu “Da Palmira” era da sempre un rifugio per una pausa, quando erano impegnati a Torre delle Stelle: la birretta insieme per rinfrescarsi dopo ore di lavoro era una consuetudine. «Erano qua anche nei giorni scorsi – prosegue Perra – perché in questo periodo dell’anno, a ridosso della piena stagione turistica, c’è molto da fare con la cura dei giardini». E la vittima, Maria Dolores Cannas? «No, lei non l’ho mai vista». Segnali strani, ultimamente, da parte di Andrea? «Nessuno. È questo che lascia sgomenti».

E lo sgomento è lo stato d’animo prevalente, a Sinnai. Dove ora, conclusa l’autopsia, si aspetta che venga fissato il funerale per dire addio a Maria Dolores Cannas, una donna riservata al punto che usciva di casa molto raramente. A Sinnai, ha annunciato la sindaca Barbara Pusceddu, quel giorno sarà lutto cittadino: una decisione che arriva dopo qualche spiffero di polemica. Qualcuno avrebbe preferito un segnale già domenica, quando nonostante l’omicidio (comunicato ai fedeli dal parroco, padre Gabriele Biccai) la processione per Santa Vittoria si è tenuta lo stesso. Altri, invece, ritengono che quel momento di preghiera collettiva abbia aiutato la comunità a raccogliersi davanti alla tragedia.

