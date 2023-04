Di Maio, Lega all’attacco ma la nomina a inviato Ue si avvicina 

Matteo Salvini conta che ci sia «un ripensamento» sull’indicazione di Luigi Di Maio come inviato Ue per il Golfo. E Maurizio Gasparri annuncia la richiesta di «un voto del Parlamento» contro la nomina proposta dall’Alto rappresentante europeo Josep Borrell. Il centrodestra manifesta a più voci malcontento per la scelta caduta sull’ex ministro degli Esteri, ma è diffusa la convinzione che la decisione sia irreversibile, con il primo step per la ratifica atteso domani nella riunione degli ambasciatori del Comitato politico e di sicurezza. D’altra parte la nomina «è una prerogativa dell’Alto rappresentante, non è una scelta del governo italiano, non sono cose che ci riguardano», taglia corto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Bene che sia un italiano - il commento del capogruppo di FI alla Camera, Paolo Barelli - Nulla contro Di Maio, ma d’altra parte Borrell è un socialista e non vorrei che questo apparisse per taluni una sorta di risarcimento a Di Maio, telecomandato dall’Italia, che lasciò il M5s su richiesta del Pd e, dopo la caduta del governo, si è ritrovato in braghe di tela». Le proteste più dure vengono dalla Lega, che ha presentato un’interrogazione alla commissione Ue, sottolineando che l'incarico è retribuito «con minimo 13.000 euro al mese». Tranchant Matteo Salvini: «Conto che ci ripensino perché in Italia e in Europa ci sono mediatori con curriculum assolutamente superiori rispetto al pur rispettabile ex ministro degli Esteri. Non è una questione personale». Dall’opposizione anche Calenda si dice perplesso, ricordando che un ruolo del genere fu ricoperto da Tony Blair. Ma non ci sono contromosse del governo in vista: non avrebbe senso, si ragiona in FdI, andare contro la nomina di un italiano, aprendo anche un nuovo fronte con l’Europa.

RIPRODUZIONE RISERVATA