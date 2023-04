Di Maio inviato nel Golfo  C’è il sì degli ambasciatori Ue  

BRUXELLES. Era un punto procedurale da approvare con il silenzio assenso, e così è stato: il Comitato politico e di sicurezza dell'Ue (Cops) ha ratificato la proposta dell'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell di nominare Luigi Di Maio inviato per il Golfo, senza discuterne.

Il via libera degli ambasciatori dei 27 nel Cops sono una prima ma fondamentale tappa per l'approdo a Bruxelles dell'ex ministro degli Esteri. Il via libera è arrivato senza alcuna opposizione dell'Italia.

La proposta di Borrell era stata inserita tra i primi punti all'ordine del giorno. Nessuno ha alzato la mano e il punto è stato approvato. Agli occhi delle istituzioni comunitarie, la discussione è stata conclusa quando Borrell ha indicato il nome dell'ex titolare della Farnesina in una lettera arrivata al termine di un iter lunghissimo: Di Maio ha superato la selezione tecnica in autunno ma, complice il Qatargate, nel corso dell'inverno i tempi si sono dilatati notevolmente.

Se l'Italia non ha fatto opposizione a Bruxelles, nella maggioranza la prospettiva che Di Maio rappresenti l'Europa nei Paesi del Golfo continua a non andare giù. La sua nomina rappresenta «una grave mancanza di rispetto verso gli elettori italiani che ne hanno bocciato sonoramente l'operato, verso il governo italiano che non lo sostiene e verso i tanti bravi diplomatici italiani che avrebbero avuto le carte in regola per ambire al ruolo», hanno protestato fonti della Lega.

