Di Maio emissario di Bruxelles nel Golfo, la Lega insorge 

«Il candidato più adatto», quello con «il profilo politico internazionale» migliore per rappresentare l’Europa nel Golfo Persico. Con queste motivazioni, messe nero su bianco ai Ventisette, il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, ha indicato l’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio come emissario di Bruxelles in una regione delicatissima per il groviglio di interessi economici, energetici e commerciali del Vecchio Continente. Una scelta arrivata dopo una valutazione «attenta», lunga quasi un anno. Ma che ha subito scatenato l'ira della maggioranza di governo, con la Lega sulle barricate, in totale disaccordo con la designazione di Borrell.

L’ex titolare della Farnesina «fu indicato da Draghi e non è il candidato del governo italiano», è stato il commento gelido del vicepremier Antonio Tajani, che riassume il sentimento condiviso anche da Fratelli d'Italia. Senza, tuttavia, alcuna possibilità per Roma di porre un veto contro la nomina che ora deve soltanto essere ratificata a maggioranza qualificata dagli Stati membri. Circolata con sempre più insistenza già sul finire dell'anno scorso, l'ipotesi di Di Maio nelle vesti di rappresentante speciale Ue per i partner del Golfo (ovvero Oman, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait, Iraq e Iran) è diventata quindi realtà in una missiva inviata venerdì dall'Alto rappresentante agli ambasciatori del Comitato politico e di sicurezza. Una comunicazione di una decina di righe per certificare che l'esponente italiano «ha il necessario profilo politico a livello internazionale» per assumere la carica. E concedergli il successo sui tre rivali: l’ex commissario europeo Dimitris Avramopoulos, l'ex ministro degli Esteri cipriota Markos Kiprianou e l’ex inviato dell'Onu in Libia, lo slovacco Jan Kubis.

