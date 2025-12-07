Di magico c’è solo il Cagliari 

Cagliari 1

Roma 0

Cagliari (3-4-2-1) : Caprile; Zappa (24' st Prati), Luperto, Juan Rodríguez; Palestra (47' st Di Pardo), Adopo, Deiola, Obert; S. Esposito, Folorunsho (47' st Kılıçsoy); Borrelli (24' st Gaetano). In panchina Ciocci, Radunović, Idrissi, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Luvumbo. Allenatore Pisacane.

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante (18' st El Aynaoui), M. Koné, Tsimikas (28' st Ghilardi); Soulé (17' st E. Ferguson), Lo. Pellegrini (17' st Dybala); Baldanzi (8' st Rensch). In panchina D. Vásquez, Gollini, Ziółkowski, Bailey, Pisilli, Arena, El Shaarawy. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : nel secondo tempo 37' Gaetano.

Note : espulso Çelik al 7' st per fallo con chiara occasione da gol. Ammoniti Hermoso, Folorunsho, Gaetano. Angoli 4-1. Recupero 1' pt-7' st. Spettatori 16.255 per un incasso di 421.975 euro.

Di magico alla Domus c’è solo il Cagliari. Con una grande prova d’orgoglio (e di forza), batte la Roma 1-0 grazie al gol di Gaetano a otto minuti dal novantesimo spazzando via i fantasmi, non solo quelli giallorossi, e dando una forte spallata alla classifica proprio nel momento in cui la concorrenza sta tirando fuori la testa dal sacco. E il risultato finale con una sola rete di scarto - paradossalmente - non rende onore al dominio assoluto rossoblù. Un pomeriggio pazzesco e a dir poco emozionante, sotto certi versi storico, indubbiamente speciale. Proprio ciò di cui aveva bisogno la squadra di Pisacane per ricompattarsi e rilanciarsi (non vinceva da nove giornate) in vista di un fine anno intenso e insidioso. Nonostante il divario qualitativo fosse palese, i rossoblù hanno retto il confronto sia sul piano tecnico che agonistico, non hanno perso mai di vista la direzione, si sono mossi sempre con ordine, compatti, e sono stati scaltri, lucidi e bravi - allo stesso tempo - a sfruttare tutto quello che i capitolini hanno concesso. Il resto è Storia.

Debutto col botto

Ancora indisponibili Mina e Zé Pedro in difesa, esordio assoluto in Serie A per Rodriguez, sul centrosinistra, a completare il trio davanti al portiere Caprile, con Zappa dall’altra parte e Luperto al centro. Il Cagliari (3-4-2-1) è schierato a specchio sulla Roma, col doppio mediano (Deiola-Adopo) e due esterni (Palestra e Obert). Davanti, Folorunsho ed Esposito agiscono tra le linee alle spalle del centravanti Borrelli. Out chiaramente Felici e Belotti, oltre al romano Mazzitelli. Roma a sua volta al via con Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso, Çelik, Cristante, Koné, Tsimikas, Soulé, Pellegrini e Baldanzi.

Nel segno di Palestra

Parte meglio il Cagliari, compatto e spavaldo. Il tentativo (debole e centrale) di Palestra dopo il “dai e vai” con Zappa. Ancora l’esterno scodella per la testa di Folorunsho che non imprime, però, abbastanza forza alla palla. Palestra ispiratissimo, protegge il pallone e lo appoggia per Esposito che scarica il destro (Svilar respinge con i pugni). Il primo tiro in porta della Roma al 30’, di Soulé, sul primo palo, è facile preda di Caprile.

La stoccata decisiva

Subito Cagliari anche nella ripresa. Svilar ci arriva sulla deviazione sotto porta di Rodriguez con la coscia. E al 7’ la Roma resta in dieci: un’accelerata di Folorunsho manda in tilt la retroguardia: Çelik è costretto a usare le maniere forti per fermarlo prima dell’ingresso in area, “rosso” inevitabile dopo il consulto Var. La punizione dal limite la calcia Esposito, Svilar neutralizza in scioltezza. Il portiere serbo-belga si deve superare sul tiro ravvicinato di Obert, che si libera in un colpo solo di N’Dicka e Cristante con una finta da prestigiatore. Per la Roma (in totale confusione) la scossa arriva dalla panchina: dentro Rensch, a seguire Ferguson, Dybala e El Aynaoui. Prati per Zappa e Gaetano per Borrelli la contromossa di Pisacane dopo l’occasionissima di Folorunsho intercettata da Svilar, sempre lui. Gasperini chiude i cambi con Ghilardi, Pisacane butta nella mischia Idrissi. Incontentabile Palestra, s’infila come un’anguilla in area ma non trova la porta. La trova, eccome, al 37’, Gaetano che, sul corner battuto da Esposito, stoppa col petto sul secondo palo e scarica il destro che fa esplodere la Domus. In campo anche Di Pardo e Kiliçsoy in un finale a dir poco incandescente sino ai tre fischi finali. Tre come i punti, pesantissimi.

RIPRODUZIONE RISERVATA