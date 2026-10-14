Di Luca Cossu i malloreddus più “Foodish” 

Nuoro ha i suoi malloreddus più “Foodish” A conquistare lo chef Joe Bastianich, accompagnato da Alessandro Onnis, è stato Panelentu, il locale di Luca Cossu, a Seuna, protagonista della puntata di Foodish, su TV8.

Registrata ad aprile e andata in onda martedì sera, la trasmissione ha coinvolto quattro locali cittadini: Arte e Gusto con Mattia, Nova con Francesco, Panelentu con Luca, Montiblu con Battistino. Bastianich è andato a caccia dei “malloreddus” con quel tocco nuorese, dai più tradizionali (come quelli di Cossu, fedelissimi alla cucina della nonna), alle rivisitazioni moderne come quelle proposte da Montiblu, che ha giocato la sfida finale con Cossu. Il voto di Bastianich a Cossu è stato 10 su 10.

A suggerire, nel locale di Luca, c'era anche un'ospite inaspettata: signora Maddalena di 83 anni, che ha sussurrato all'orecchio dello chef il suo voto da esperta della tradizione.

Per Luca Cossu, che ha aperto il locale a Nuoro nel 2019, ma è attivo da 9 anni nel settore, è una grande soddisfazione: «Per noi», è il commento dello chef, «il solo partecipare è stata una vittoria. Ottenere il riconoscimento lo è stato ancor di più. Quando ci hanno chiesto di partecipare abbiamo pensato che fosse un'ottima pubblicità e infatti ora abbiamo tante chiamate, anche di clienti che vivono nel resto d'Italia, e tanto affetto».

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