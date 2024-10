Di Lorenzo scaccia le paure del Napoli 

Napoli 1

Lecce 0

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour (26' st Raspadori), MacTominay; Ngonge (12' st Politano), Lukaku (39' st Folorunsho), Neres (26' st Kvaratskhelia). In panchina Caprile, Turi, Mazzocchi, Marin, Juan Jesus, Zerbin, Simeone. All. Conte.

Lecce (4-5-1) : Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Pierotti (38' st Oudin), Ramadani, Coulibaly (32' st Rebic), Rafia (24' st Pierret), Banda (24' st Sansone); Krsto- vic. In panchina Fruchti, Bor- bei, Samooja, Jean, McJannet, Kaba, Morente. All. Gotti.

Arbitro : Tremolada di Monza.

Rete : nel st 27' Di Lorenzo.

Note . Angoli: 16-5 per il Napoli. Recupero: 2' e 4'. Ammoniti: Ngonge, Di Lorenzo, Pierotti, Rebic e Olivera. Spettatori: 50 mila.

Napoli. Con sofferenza e con caparbietà il Napoli porta a casa ancora una volta una vittoria per 1-0 che pur se striminzita consente alla squadra di Conte di confermare il primato in classifica, alla vigilia di un percorso sulla carta estremamente impegnativo. Gli azzurri nelle prossime sei giornate dovranno affrontare nel- l’ordine Milan, Atalanta, Inter, Roma, Torino e Lazio, in un vero e proprio tour de force che darà un responso definitivo sulle potenzialità e sulle ambizioni della squadra.

Con il Lecce la vittoria è firmata da capitan Di Lorenzo al 27° di una ripresa in cui la capolista è costretta anche a soffrire per la reazione dei salentini, autori di una prestazione sicuramente più convincente di quella di domenica scorsa quando furono sconfitti in casa dalla Fiorentina per 6-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA