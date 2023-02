Di Lorenzo (Cgil) coordinatrice del TaG 

È Luisa Di Lorenzo, segretaria generale della Cgil Gallura, è stata eletta all’unanimità coordinatrice protempore del Tavolo associazioni Gallura, composto da Confcommercio, Confartigianato, Cna, Agci Gallura, Confapi, Confagricoltura, Cgil, Cisl e Uil. Come evidenziato dalla nota «la segretaria conosce, per averle seguite in prima persona, le principali vertenze della Gallura: la grave carenza infrastrutturale, le forti criticità della sanità, la cronica mancai collegamenti aerei e navali certi con la penisola, la mancanza di risposte dalla Regione e dallo Stato, a cominciare dalla mancata (ri)nascita della Provincia di Olbia-Tempio o Provincia della Gallura».

Subentrata a Nino Seu, affronta una nuova sfida sui temi della garanzia del benessere economico e del rispetto dei diritti dei lavoratori.

Le associazioni galluresi hanno «ribadito la volontà di intensificare l'azione nei confronti delle istituzioni locali e degli organi di governo della Regione Sardegna su tutte le tematiche condivise». Subito calendarizzati un sit-in di protesta rispetto alla mancata realizzazione della “strategica” Olbia-Palau-Santa Teresa e l’apertura di un focus sulla continuità territoriale “tema sul quale, durante la riunione, sono emersi dubbi e perplessità in merito alla compagnia aerea che si è aggiudicata il bando sullo scalo olbiese».