Di Guardo, De Cataldo, Sanna e Raimondi  

Porto Cervo

Per la rassegna Porto Cervo Libri, la kermesse letteraria organizzata dal Consorzio Costa Smeralda, stasera alle 19, in piazza del Principe, Marina Di Guardo presenterà il suo romanzo “Dress code, Rosso sangue” edito da Mondadori. L’autrice (madre di Chiara Ferragni) sarà intervistata dalla regista e performer d’arte contemporanea Francesca Chialà. Si tratta un adrenalinico thriller in cui Marina Di Guardo porta il lettore tra le mille luci (e ombre) del jet set milanese, dentro ai locali più esclusivi e ambigui della città della moda e giù in fondo al cuore, a volte nerissimo, dei suoi protagonisti.

Putifigari

Oggi il festival letterario internazionale Dall’altra parte del mare si sposta da Alghero a Putifigari per la serata finale della sezione estiva. L’appuntamento è in piazza Boyl, a partire dalle 21. Dopo un’apertura in musica, con un breve preludio dell’Istituto artistico musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero, che quest’anno impreziosisce con le sue note tutti gli appuntamenti del festival, le scrittrici Daniela Raimondi e Silvia Sanna incontreranno il pubblico per presentare i loro libri “Il primo sole dell’estate” (Nord) e “Fabrizio De André. Vecchi, ladri, avvinazzati, assassini e ovviamente anarchici”, Maxottantotto.

Stintino e Porto Torres

Torna in Sardegna il pubblico ministero Manrico Spinori, personaggio nato dall’estro di Giancarlo De Cataldo che presenterà il quarto libro a lui dedicato, “Colpo di ritorno” (Einaudi), a Stintino e Porto Torres nell’ambito del festival Éntula. Questa sera, l’autore sarà al Porto Vecchio di Stintino, nella piazzetta delle Vele di Pietra, con Elias Vacca. L’incontro inizierà alle 21.30. Domani De Cataldo, lunedì 28 agosto, presenterà il suo romanzo all’Antiquarium Turritano di Porto Torres in dialogo con Roberto Uzzau a partire dalle 18.30. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con i Comuni di Stintino e di Porto Torres, la rassegna Dialoghi con l’autore di Siniscola, il museo Antiquarium Turritano, lo Studio Massaiu e la libreria Koinè Ubik di Sassari.

