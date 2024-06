Di Gregorio e Luiz sono della Juve Il Milan su Lukaku 

L'uomo mercato dell'estate 2024 è Lukaku. Inseguito dal Napoli che ieri ha presentato Conte, corteggiato dal Milan in alternativa al gioiellino del Bologna Zirzkee. Il club rossonero sta riflettendo se virare le attenzioni sull'attaccante belga rientrato al Chelsea dopo l'annata con la Roma. Per portare in rossonero Zirkzee ci vogliono 40 milioni di euro, una cifra lontana dalle idee del Milan che proverà a sondare con il Chelsea la formula del prestito.

Le operazioni

È tutto fatto per l'arrivo di Douglas Luiz alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, impegnato con la Seleçao in Coppa America, oggi sosterrà le visite mediche di rito, direttamente nel ritiro del Brasile a Las Vegas, al termine delle quali arriverà l'ufficialità. Il centrocampista dell'Aston Villa, firmerà con la Juventus un contratto di cinque anni, fino al 2029, da circa 5 milioni di euro netti a stagione. I termini dell'accordo fra i bianconeri e l'Aston Villa prevedono un esborso di 25 milioni da parte della Juventus, più le cessioni di Iling Jr e di Barrenechea. Restando in casa Juve, il club bianconero ha chiuso la trattativa con il Monza per Michele Di Gregorio che ha già firmato il contratto che lo legherà ai colori bianconeri sino al 2029. La Juve insegue anche Calafiori, che si sta mettendo in mostra a Euro 2024: il Bologna, al momento, non è intenzionato a cederlo, anzi. Accordo trovato tra Inter e Genoa per Martinez. Il portiere sarà il vice-Sommer in nerazzurro. La Roma è sulle tracce del centravanti norvegese Strand-Larsen, valutato dal Celta Vigo 25 milioni di euro.

Kean è in cima alla lista dei desideri del nuovo allenatore della Fiorentina Palladino. La Juventus chiede 15 milioni di euro, mentre la volontà a Firenze sarebbe quella di abbassare questa cifra. Il club viola continua a battere la pista che porta a Zaniolo nel mirino pure dell'Atalanta, e nell'operazione con il Galatasaray sarebbe disposta a inserire Amrabat, di rientro dal prestito al Manchester United. Holm è pronto a diventare un nuovo giocatore del Bologna. L'esterno svedese, che non è stato riscattato dall'Atalanta, si trasferisce a titolo definitivo. Allo Spezia circa 7 milioni di euro. La Lazio si avvicina a Noslin: l'attaccante del Verona potrebbe arrivare nella Capitale per 15 milioni. Ai biancocelesti piace anche Cabal, sempre del Verona. Il Venezia ha annunciato l'ingaggio di Di Francesco.

RIPRODUZIONE RISERVATA