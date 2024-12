Di Gioia sbranato da uno squalo tigre 

Il Cairo. Sta per essere dimesso dall’ospedale di Port Ghalib Giuseppe Fappani, il 69enne ferito a Marsa Alam dallo squalo tigre di 2,5 metri che ha ucciso Gianluca Di Gioia, romano 48enne. La figlia di Fappani, Cristina, ha sentito il padre ieri in mattinata: «Sta meglio ma è ancora ricoverato - ha spiegato - Hanno eseguito la sutura di tutte le ferite riportate, fortunatamente non profonde, e dovrebbe essere dimesso a breve. Non vede l'ora di tornare a casa». Parlando con Rtl 102.5 ha spiegato che come tutte le mattine suo padre si era immerso per fare snorkeling. Quando ha sentito la moglie chiedere aiuto «non ha assolutamente visto lo squalo. Ha pensato più a un malore per Gianluca Di Gioia». Cristina ha ribadito che il padre «non si è buttato dal pontile per distrarre lo squalo» e quando si è avvicinato per prestare soccorso «è stato trascinato sott’acqua» e solo allora ha capito che cosa stava accadendo. Dai primi elementi dell’inchiesta egiziana sembra che ad attaccare i due uomini sia stato uno squalo tigre lungo 2,5 metri, specie messa sotto sorveglianza come lo squalo mako e l’oceanico. I due uomini sarebbero entrati in acque profonde e non balneabili: «Mio padre va in Mar Rosso da molti anni e da quello che ho capito si trovava nella zona di balneazione», ha osservato però Cristina.

