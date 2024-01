Di Francesco: usiamo la sciabola 

«Bisogna mettere da parte il fioretto e sfoderare la sciabola». Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco usa una metafora per presentare la sfida col Cagliari. Una sfida salvezza, scontro diretto: Di Francesco, ex di turno, ha chiesto i suoi di ritrovare quel furore agonistico venuto meno nelle ultime 2 partite con la Juve in Coppa Italia e a Bergamo con l'Atalanta. «Ho richiamato il gruppo - dice - servono maggiore cattiveria e determinazione. Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà, perdere 5 partite di fila può succedere ma dobbiamo reagire». Di Francesco ha perso nell'ultimo allenamento il centrale Lusuardi. Non ce la fa neppure il terzino Lirola. Si aggiungono ai vari Oyono, Monterisi, Marchizza, Baez e Kalaj. In dubbio Bonifazi. Subito in campo il neo acquisto Zortea. Il dubbio sarà schierare la difesa a 3 o a 4.

