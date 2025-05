Di Francesco: «Sarà una battaglia» 

«Sarà importante portare a casa un risultato positivo in un ambiente non facile, caldo. Troveremo una squadra determinata, che magari poteva pensare di essere già salva, ma in questo campionato vediamo che è difficile ogni partita, vogliamo avere continuità».

Il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesc scalpita. «È sbagliato guardare la classifica, non mi interessa, siamo focalizzati solo sul Cagliari», tiene a precisare. «Conosco molto bene i loro giocatori, qualcuno l'ho allenato: hanno grande capacità di gamba, la capacità di trasformare l'azione da difensiva a offensiva. C’è poi un giocatore come Piccoli che è cresciuto tantissimo». Per l’ex tecnico rossoblù «sarà una partita combattuta e ci dobbiamo preparare alla battaglia».

