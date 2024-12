Di Francesco: ora conta solo il risultato 

«Ci aspetta una partita fondamentale contro il Cagliari, una squadra in forma, abituata a lottare per i nostri stessi obiettivi. Davide Nicola, poi, è un tecnico esperto, capace di motivare e schierare la squadra tatticamente molto bene. I rossoblù sono compatti e contro l'Atalanta hanno dimostrato aggressività e coraggio non meritando la sconfitta». Non usa mezzi termini Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, nell’evidenziare i pregi della sua ex squadra. «Anche noi, però, stiamo bene, per quanto ci manchino dei punti rispetto alle prestazioni», puntualizza l’allenatore del Venezia. «È fondamentale ora alzare il livello di concentrazione dal primo all'ultimo secondo».

Il rimpianto

Per i lagunari, questa in casa col Cagliari è un’occasione d’oro per recuperare terreno dalla zona salvezza. «Dopo la partita con la Juve c'è stata delusione per i punti persi», ricorda Di Francesco. «Ma è necessario fare un'analisi lucida e prendersi le proprie responsabilità, senza cercare scuse negli episodi o nella sfortuna. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione per tutta la gara ed essere più scaltri», rilancia il tecnico del Venezia. «Stiamo crescendo nella lettura delle situazioni e dei momenti di gioco, ma serve fare di più: dipende solo da noi».

Sbagliando si impara

«Serve più esperienza». E questo tipo di esperienza «spesso si acquisisce attraverso gli errori, ma ciò che dispiace è che, quando li commettiamo, li paghiamo a caro prezzo», l’analisi. «A volte si sbaglia e si riesce comunque a vincere, ma io analizzo ogni dettaglio e noto di più gli errori nelle vittorie che nelle sconfitte». Detto questo: «Ora conta solo il risultato». Costi quel che costi. «Questa è una partita delicata e decisiva per noi», insiste Di Francesco. «Dobbiamo mettere anima, cuore e determinazione in ogni contrasto, fino all'ultimo minuto, senza leggerezze».

