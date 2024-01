Di Francesco, l’isola infelice Dalla stagione flop col Cagliari al 3-4 rimediato all’andata 

A Frosinone sembrava aver ritrovato la perduta via. Da panchina d'oro e dintorni a dimenticato, perché se fai l'allenatore e il risultato non lo fai, la panchina diventa bollente e, alla fine, salta. Quella di Eusebio Di Francesco era diventata ormai una molla. Esoneri in serie, partendo dalla Roma, dove aveva toccato il cielo con un dito, battendo il Barcellona di Messi con un 3-0 che sulle rive del Tevere è già leggenda, per poi precipitare all'inferno. Passando anche da Cagliari, quella che doveva essere l'isola felice e invece è stato l'ennesimo fallimento. A Frosinone, con una squadra da tutti considerata già retrocessa in estate, ha sorpreso tutti. Bel gioco, gol, vittorie e loro, i maledetti risultati.

Vedi Cagliari e poi...

Dodici punti nelle prime nove giornate, con tre vittorie e tre pareggi a rendere meno amare le tre sconfitte contro Napoli, Roma e Bologna. E tanti applausi ad accompagnare il Frosinone e Di Francesco fino a Cagliari, contro l'ultima della classe con soli due punti. L'ideale per prendersi una rivincita. E invece Cagliari e la Sardegna per DiFra sono stati ancora indigesti, con una rimonta che somiglia tanto a un pugno in faccia, come già accadde con la Roma, quando Sau coronò la rimonta da 0-2 a 2-2 con due uomini in meno. Il 4-3 ha riportato il tecnico pescarese all'estate del 2020, quando il Cagliari e il presidente Giulini lo chiamano per provare a trasformare un'utopia in realtà. Il laboratorio per il suo 4-3-3 zemaniano, bocciato l'anno prima alla Sampdoria, dopo appena sette partite, con una sola vittoria e ben sei sconfitte. Abbastanza per far scattare l'esonero ed essere sostituito sulla panchina blucerchiata da Claudio Ranieri.

L'isola infelice

Presentazione in grande stile, il 4-3-3, gli esterni giovani e veloci per un calcio propositivo e l'arrivo del santone uruguaiano per la difesa, Diego Godin. L'esordio, scherzo del destino, è contro quel Sassuolo che Di Francesco ha contribuito a far diventare grande, portandolo in Serie A prima e poi addirittura in Europa. Un buon pareggio per iniziare. I ko con Lazio e Atalanta vengono battezzati incidenti di percorso. Poi arrivano i sorrisi e i gol, con tre vittorie su quattro partite contro Torino, Crotone e la Samp di Ranieri. Alla settima giornata il Cagliari è decimo con 10 punti. Ma il 2-0 ai blucerchiati sarà anche l'ultima gioia di DiFra sulla panchina rossoblù. Da quel momento, arriveranno cinque pareggi e ben undici sconfitte, sei di fila tra la 14a e la 19a giornata. Giulini prova a blindarlo annunciando un rinnovo dopo la sconfitta col Genoa, ma lo 0-1 casalingo col Torino è senza appello. Alla 23a giornata il Cagliari è terzultimo a -5 dalla salvezza. Di Francesco viene esonerato con un bilancio finale di tre vittorie, sei pareggi e quattordici sconfitte, 24 reti all'attivo e 41 al passivo.

Gatto nero

Dopo l'incubo di Verona nel 2021-22 (tre partite, tre sconfitte e esonero-lampo), Di Francesco è rimasto fermo un anno. La chiamata del Frosinone lo ha rilanciato, anche se il momento attuale non è dei migliori. Dopo il ko di Cagliari, i ciociari hanno vinto solo due volte (l'ultima il 26 novembre), aggiungendo un pari e otto ko. E DiFra trema pensando ai suoi precedenti con i rossoblù: tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. L'ultima quel 4-3 che ancora brucia.

