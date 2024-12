Di Francesco: «ho temuto Pavoletti...» 

Si prende la rivincita sul Cagliari Eusebio Di Francesco vittorioso contro i rossoblù alla guida del suo Venezia, tirando un grande sospiro di sollievo al fischio finale, dopo il gol segnato dal suo incubo rossoblù. «Vedevo Pavoletti, mi aveva già fatto doppietta al Frosinone. Non abbiamo grande struttura e il suo ingresso ci ha messi in difficoltà. Hanno alzato il pallone, li abbiamo sofferti. Sul corner al 95’ ho pensato a Cagliari-Frosinone dell’anno scorso», prosegue sorridendo «Scherzo, non ho pensato ad altro che al fatto che meritassimo i tre punti. Ci è andata meglio rispetto a Torino, ce lo portiamo a casa con piacere. Ben venga, no?» Poi prosegue l’analisi: «Abbiamo vinto la partita per la capacità di andare a cercare il secondo gol. Meritiamo non dico questa vittoria, ma per le altre che ci sono sfuggite».

Nuovo inizio

Tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente che non erano ancora arrivati in questo campionato tra le mura di casa: «Non l'ho detto prima della partita perché non volevo caricare troppo la testa dei ragazzi, ma ora posso dirlo: questa è una vittoria dal valore doppio». Dopo il pari col Como e quello contro la Juventus unito a un’ottima prestazione con i bianconeri, l’idea è quella di un Venezia rinato: «Devo dire che questa squadra ha un'identità forte e comincia ad avere equilibrio, finalmente meno alti e bassi. I ragazzi sono cresciuti molto in consapevolezza», dice soddisfatto l’allenatore pescarese. Contro il Cagliari di Davide Nicola un’idea di gioco chiara e precisa: «Avevo alternato una pressione alta e una bassa, chi è stato attento avrà visto che non dico che avessimo aspettato, ma che comunque siamo stati pazienti», spiega. «La linea difensiva mi ha soddisfatto, in alcuni momenti avrei voluto che fossero stati più alti, perché questi ragazzi ne hanno la capacità».

