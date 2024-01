Di Francesco: ci salviamo solo giocando a calcio 

Una vittoria voluta a tutti costi. Con grande lucidità e giocando a calcio. È la sintesi di Eusebio Di Francesco dopo il successo nella sfida-salvezza col Cagliari. Tre punti dopo 5 sconfitte di fila e che mancavano da quasi 2 mesi. «Bravi a reagire ed a interpretare la gara soprattutto nella ripresa quando abbiamo iniziato a giocare calcio e tutto quello che facevamo era più razionale», afferma Di Francesco.

La svolta

«Ho sempre detto che ci salveremo solo attraverso un gioco propositivo. Ma vorrei sottolineare pure l'aspetto psicologico contro una squadra esperta. Prima dell'intervallo stavamo per innervosirci per alcuni episodi e sarebbe stato letale. Negli spogliatoi ho invitato alla calma ed a giocare. Tutti si sono sacrificati, è stata una settimana difficile, ho adattato Gelli e Brescianini nel ruolo di terzino e credo di aver avuto risposte importanti. Sono punti pesanti ma il cammino è lungo». Di Francesco sottolinea la carica dei tifosi già arrivata alla vigilia in ritiro. «Tifosi splendidi, costruttivi che hanno ha rispecchiato la squadra», sostiene il tecnico che ha difeso a spada a tratta Cheddira uscito tra qualche fischio.

