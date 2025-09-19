Di Francesco amaro: «Dobbiamo crescere» 

Tre sconfitte di fila, l’ultima (ieri) contro il “nemico” Pisacane, col quale ai tempi del Cagliari non aveva legato, per non dire di peggio. Eusebio di Francesco, tecnico del Lecce ed ex condottiero dei rossoblù, mastica amaro e resta ultimo in classifica con un solo punto dopo il pesante ko interno nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Un periodo no sottolineato dai fischi dello stadio a fine gara.

«Da un gol mangiato a un gol subito nell’azione successiva», ha voluto sottolineare l’allenatore giallorosso nel post partita, riferendosi a quanto avvenuto attorno a metà ripresa: «Al 25’ del secondo tempo abbiamo avuto una grande occasione per andare in vantaggio con Tete Morente e poi abbiamo subito il rigore, non si capisce bene se Tiago Gabriel abbia preso la palla». In ogni caso «la partita è stata bella, nel primo tempo ci poteva stare il pareggio. Nel secondo tempo abbiamo trovato l’equilibrio difensivo e concesso poche ripartenze, poi una volta andati sotto abbiamo faticato a creare pericoli subendo la fisicità del Cagliari».

La classifica comincia a fare paura. «Sarei stupido se non dicessi che abbiamo delle preoccupazioni», ammette Di Francesco, «dobbiamo crescere, facciamo troppi errori semplici».

