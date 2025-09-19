VaiOnline
Gli avversari.
20 settembre 2025 alle 01:09

Di Francesco amaro: «Dobbiamo crescere» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tre sconfitte di fila, l’ultima (ieri) contro il “nemico” Pisacane, col quale ai tempi del Cagliari non aveva legato, per non dire di peggio. Eusebio di Francesco, tecnico del Lecce ed ex condottiero dei rossoblù, mastica amaro e resta ultimo in classifica con un solo punto dopo il pesante ko interno nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Un periodo no sottolineato dai fischi dello stadio a fine gara.

«Da un gol mangiato a un gol subito nell’azione successiva», ha voluto sottolineare l’allenatore giallorosso nel post partita, riferendosi a quanto avvenuto attorno a metà ripresa: «Al 25’ del secondo tempo abbiamo avuto una grande occasione per andare in vantaggio con Tete Morente e poi abbiamo subito il rigore, non si capisce bene se Tiago Gabriel abbia preso la palla». In ogni caso «la partita è stata bella, nel primo tempo ci poteva stare il pareggio. Nel secondo tempo abbiamo trovato l’equilibrio difensivo e concesso poche ripartenze, poi una volta andati sotto abbiamo faticato a creare pericoli subendo la fisicità del Cagliari».

La classifica comincia a fare paura. «Sarei stupido se non dicessi che abbiamo delle preoccupazioni», ammette Di Francesco, «dobbiamo crescere, facciamo troppi errori semplici».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, il Gallo canta due volte

Una doppietta di Belotti ribalta il Lecce: i rossoblù si godono il terzo posto 
Eolico Offshore

Barricate ad Alghero: «Capo Caccia non sarà un parco industriale»

Iniziati i rilievi geologici in mare per le 27 torri da oltre 300 metri 
Caterina Fiori
Energia

Rinnovabili sotto accusa: «Costi insostenibili»

Da Cagliari l’attacco alle politiche verdi di Bruxelles: «Il Green deal è eurocentrico» 
Alessandra Carta
Cronaca

Strage di cavalli a Senorbì

Tre anglo-arabi sardi uccisi con un colpo di arma da fuoco al cuore 
Paolo Carta
Sanità

Ares, nuova organizzazione e polemiche

Sì all’atto aziendale «in un’ottica di progressivo miglioramento dei servizi» 